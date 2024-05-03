Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Таможня сделала важное заявление для всех, кто ждет крупные посылки из Китая

Таможня сделала важное заявление для всех, кто ждет крупные посылки из Китая

Подписаться в Telegram

Федеральная таможенная служба (ФТС) пояснила причину задержек в таможенном оформлении международных посылок, отправленных «Почтой России», начиная с 30 апреля, отметив отсутствие необходимых средств на счетах почтовой компании для оплаты таможенных пошлин.

ФТС сообщила через Telegram-канал, что начиная с указанной даты обнаружены задержки в оформлении посылок, доставляемых «Почтой России», из-за недостатка средств на лицевом счете компании для оплаты таможенных пошлин за ввозимые товары. В то же время уточнили, что «Почта России» является ответственным за уплату таможенных платежей как уполномоченный почтовый оператор.

Однако на таможне отмечено, что проблемы возникают только с платными международными отправлениями. Посылки, не требующие платы таможенных сборов, проходят автоматически и быстро. После поступления необходимых средств на счет «Почты России», оформление посылок будет проведено без задержек.

«Почта России» подтвердила, что все ее системы работают стабильно, и обмен информацией с ФТС осуществляется без отклонений от обычного ритма.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 3 мая похолодает до −5, ожидаются снег и дождь

Гид по скидкам Казани

день назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

уничтожение клопов холодным туманом

Новости Казани

день назад

В Казани люди в медицинских масках напали на прохожих на Дубравной

Интересное в Казани

3 дня назад

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы

аниматор санкт-петербург в Санкт-Петербурге

Новости Казани

20 часов назад

Мэрия Казани прокомментировала избиение пассажира кондуктором

Новости Казани

день назад

Казанцы жалуются на сомнительный бар на Энергетиков, 3

Новости Татарстана

20 часов назад

В «Ак Барсе» сделали жирный намек, кто станет следующим главным тренером команды

Новости Казани

день назад

2 драчуна не поделили дорогу на проспекте Амирхана

Новости Казани

день назад

Оторвало колесо: 2 иномарки столкнулись у стен Кремля на Батурина
Новости Казани
10 часов назад

ТЦ «Южный» эвакуирован из-за сообщения о минировании

ТЦ «Южный» эвакуирован из-за сообщения о минировании

Новости Казани

9 часов назад

Водитель стал жертвой ДТП с автобусом и грузовиком под Казанью

Гид по скидкам Казани

день назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

Новости Казани

12 часов назад

Бюджетникам трех госучреждений повысят оклады на 5%

Новости Татарстана

12 часов назад

Большинство российских предпринимателей оптимистично смотрят в будущее
Казань на 10 месте среди популярных ж/д направлений на 1 Мая
Новости Казани
день назад

Казань на 10 месте среди популярных ж/д направлений на 1 Мая

Новости Татарстана

14 часов назад

Глава Тукаевского района Фаил Камаев остался под стражей

Новости Татарстана

15 часов назад

Представители АО «Транснефть — Прикамье» приняли участие в студенческой ярмарке вакансий в г. Уфе

Новости Татарстана

15 часов назад

Триумф и вдохновение: Торжественное завершение конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан"
Трудолюбие как ключ к успеху: основатель стоматологической клиники начинает рабочий день в 4 утра
Интересное в Казани
5 дней назад

Трудолюбие как ключ к успеху: основатель стоматологической клиники начинает рабочий день в 4 утра