Таможня сделала важное заявление для всех, кто ждет крупные посылки из Китая

Федеральная таможенная служба (ФТС) пояснила причину задержек в таможенном оформлении международных посылок, отправленных «Почтой России», начиная с 30 апреля, отметив отсутствие необходимых средств на счетах почтовой компании для оплаты таможенных пошлин.

ФТС сообщила через Telegram-канал, что начиная с указанной даты обнаружены задержки в оформлении посылок, доставляемых «Почтой России», из-за недостатка средств на лицевом счете компании для оплаты таможенных пошлин за ввозимые товары. В то же время уточнили, что «Почта России» является ответственным за уплату таможенных платежей как уполномоченный почтовый оператор.

Однако на таможне отмечено, что проблемы возникают только с платными международными отправлениями. Посылки, не требующие платы таможенных сборов, проходят автоматически и быстро. После поступления необходимых средств на счет «Почты России», оформление посылок будет проведено без задержек.

«Почта России» подтвердила, что все ее системы работают стабильно, и обмен информацией с ФТС осуществляется без отклонений от обычного ритма.