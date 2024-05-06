Таможня сделала важное заявление для всех граждан страны, кто ждет крупные посылки из Китая

С конца апреля пользователи «Почты России» столкнулись с неожиданными задержками в оформлении международных отправлений.

Федеральная таможенная служба (ФТС) указывает на нехватку финансовых средств на счетах почтовой службы, необходимых для уплаты таможенных платежей, как основную причину проблемы.

Ключевые аспекты ситуации:

Финансовые трудности: Основная причина задержек — нехватка средств у "Почты России" для покрытия таможенных платежей по платным международным отправлениям.

Влияние на пользователей: Задержки затронули только платные международные посылки, в то время как отправления без необходимости уплаты таможенных сборов обрабатываются как обычно.

Меры по решению: ФТС и «Почта России» активно работают над устранением финансовых препятствий, чтобы восстановить ритмичную работу сервиса.

Представители «Почты России» заверили, что информационные системы функционируют в штатном режиме, и взаимодействие с ФТС не нарушено. Проблема признана и находится на стадии активного решения. Ожидается, что задержки будут устранены в ближайшее время после решения финансовых вопросов.

Для многих пользователей, особенно для тех, кто полагается на международную доставку в рамках своих бизнес-операций, эта ситуация может создать временные неудобства. Однако, благодаря обещаниям быстрого решения, можно ожидать восстановления обычного режима работы в самое ближайшее время.