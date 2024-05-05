Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Таможня сделала важное заявление для всех граждан, кто ждет крупные посылки из Китая

С конца апреля пользователи услуг «Почты России» столкнулись с задержками в оформлении международных отправлений.

carposting.ru

Подписаться в Telegram

С конца апреля пользователи услуг «Почты России» столкнулись с задержками в оформлении международных отправлений.

По информации Федеральной таможенной службы (ФТС), причиной стала нехватка финансовых средств на счетах почтовой службы, необходимых для уплаты таможенных платежей.

Ситуация коснулась исключительно платных международных посылок. Те отправления, для которых не требуется уплата таможенных платежей, продолжают обрабатываться в штатном режиме, обычно занимая всего несколько минут.

ФТС объяснила, что «Почта России» как уполномоченный почтовый оператор несёт ответственность за оплату таможенных платежей, и задержки возникают из-за недостатка средств на лицевом счете организации. Ожидается, что как только необходимые средства будут перечислены, задержанные посылки немедленно пройдут таможенное оформление.

Со своей стороны, представители «Почты России» подтвердили, что все системы функционируют нормально, а информационный обмен с ФТС проходит без сбоев.

Проблема задержек при таможенном оформлении выявлена и находится на стадии решения. Ожидается, что нормализация ситуации произойдет в ближайшее время, как только финансовые вопросы будут урегулированы.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ближайшие ночи могут стать самыми холодными в истории с 1969 года

Новости Казани

день назад

Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин

клоп щитник как избавиться

Новости Татарстана

день назад

На Хади Такташа 78а снесли АЗС

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

ремонт утюгов с парогенератором в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани Лада и Hyundai столкнулись из-за другой аварии

Лонгриды

10 часов назад

«Плохой урожай и морозные ночи»: что жать татарстанцам после аномально холодного мая

Новости Татарстана

день назад

Казанские магазины начали блокировать продажу просрочки

Новости Казани

14 часов назад

«Рубин» перед матчем с ЦСКА подписал нового игрока
Новости Татарстана
день назад

3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

Новости Татарстана

10 часов назад

В 86 лет скончался бывший гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Гаяз Сахапов

Новости Татарстана

10 часов назад

Гузель Уразова сообщила о своем возращении в Казань после операции

Новости Татарстана

10 часов назад

В санитарном двухмесячнике приняли участие более 125 тысяч татарстанцев

Новости Татарстана

11 часов назад

1,4 млн измерений выполнили станции контроля качества воздуха минэкологии РТ

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
день назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года

Новости Казани

11 часов назад

В Казани потушили пожар в многоквартирном доме на Амирхана

Новости Татарстана

11 часов назад

В Казани прошла международная акция «Сад памяти»

Новости Татарстана

11 часов назад

Метеоролог КФУ поделился, какая погода ждет татарстанцев на 9 Мая
Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы
Интересное в Казани
5 дней назад

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы