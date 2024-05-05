Таможня сделала важное заявление для всех граждан, кто ждет крупные посылки из Китая

С конца апреля пользователи услуг «Почты России» столкнулись с задержками в оформлении международных отправлений.

По информации Федеральной таможенной службы (ФТС), причиной стала нехватка финансовых средств на счетах почтовой службы, необходимых для уплаты таможенных платежей.

Ситуация коснулась исключительно платных международных посылок. Те отправления, для которых не требуется уплата таможенных платежей, продолжают обрабатываться в штатном режиме, обычно занимая всего несколько минут.

ФТС объяснила, что «Почта России» как уполномоченный почтовый оператор несёт ответственность за оплату таможенных платежей, и задержки возникают из-за недостатка средств на лицевом счете организации. Ожидается, что как только необходимые средства будут перечислены, задержанные посылки немедленно пройдут таможенное оформление.

Со своей стороны, представители «Почты России» подтвердили, что все системы функционируют нормально, а информационный обмен с ФТС проходит без сбоев.

Проблема задержек при таможенном оформлении выявлена и находится на стадии решения. Ожидается, что нормализация ситуации произойдет в ближайшее время, как только финансовые вопросы будут урегулированы.