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Таможня озвучила важное заявление для всех россиян, которые ждут крупные посылки из Китая

Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, что причина задержек в таможенном оформлении международных посылок «Почты России», начиная с 30 апреля, связана с нехваткой средств на счетах почтовой компании для оплаты таможенных пошлин и сборов.

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Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, что причина задержек в таможенном оформлении международных посылок «Почты России», начиная с 30 апреля, связана с нехваткой средств на счетах почтовой компании для оплаты таможенных пошлин и сборов.

Сообщение ФТС в Telegram-канале уточняет, что недостаток финансов на счете «Почты России» для перечисления таможенных платежей привел к задержкам в таможенной очистке посылок, которые доставляются почтовым оператором.

Проблемы с задержками затрагивают только платные международные отправления, поскольку посылки, на которые не требуется уплата таможенных сборов, обрабатываются автоматически. Как только денежные средства поступят на счет «Почты России», таможенное оформление посылок будет проведено незамедлительно.

Со своей стороны, «Почта России» сообщила, что все системы компании работают стабильно, и обмен информацией с ФТС осуществляется в штатном режиме.

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