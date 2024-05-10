Таможня отказывается: ведомство сделало заявление для всех, кто ждет крупные посылки из Китая

Федеральная таможенная служба (ФТС) пояснила задержки в таможенном оформлении международных посылок «Почты России», возникшие с 30 апреля, указав на недостаток средств на счетах «Почты» для оплаты пошлин и сборов.

ФТС сообщила в своем Telegram-канале, что «Почта России», являясь уполномоченным почтовым оператором, ответственна за уплату таможенных платежей по международным отправлениям.

Задержки связаны с недостатком денежных средств на лицевом счете «Почты России», используемом для оплаты таможенных пошлин. Однако проблема касается только тех международных отправлений, по которым требуется уплата платежей. Посылки, освобожденные от таможенных сборов, обрабатываются автоматически и выпускаются в считаные минуты.

ФТС заверила, что как только средства поступят на счет «Почты России», задержанные посылки сразу пройдут оформление. Служба отметила, что работает над устранением проблемы.

Представители «Почты России» также прокомментировали ситуацию, заявив, что все системы компании функционируют стабильно и обмен информацией с ФТС осуществляется в штатном режиме.

Проблема задержек вызвала беспокойство среди получателей международных посылок. Тем не менее, обе стороны заверили, что вопросы с оформлением международных отправлений решаются и как только платежи поступят на счет, посылки будут обработаны в кратчайшие сроки.