Таможня отказывается: ведомство сделало важное заявление для всех, кто ждет крупные посылки из Китая

Федеральная таможенная служба (ФТС) разъяснила причины задержек в оформлении международных посылок «Почты России», начавшихся с 30 апреля.

Они связаны с недостатком средств на счетах «Почты» для оплаты таможенных пошлин и сборов.

Как заявила ФТС в своем Telegram-канале, «Почта России» несет ответственность за оплату пошлин и сборов, выступая в роли уполномоченного почтового оператора для международных отправлений. Проблема затронула лишь те посылки, для которых требуются таможенные платежи. Отправления, освобожденные от сборов, обрабатываются быстро, без задержек.

ФТС заверила, что после поступления необходимых средств на счет «Почты России», все задержанные посылки будут оформлены оперативно. Служба заявила, что работает над скорейшим решением этой проблемы.

Представители «Почты России» подтвердили, что их системы функционируют стабильно, и информационный обмен с ФТС осуществляется в обычном режиме.

Несмотря на беспокойство среди получателей международных отправлений, обе организации заверили, что работа над проблемой ведется, и после урегулирования платежей оформление посылок будет завершено в кратчайшие сроки.