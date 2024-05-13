Таможня отказывается: ведомство сделало важное заявление для всех, кто ожидает крупные посылки из Китая
carposting.ru
Недавние задержки в обработке международных посылок «Почты России», начавшиеся с 30 апреля, стали предметом беспокойства среди получателей.
Федеральная таможенная служба (ФТС) предоставила разъяснения по этому вопросу, указав на финансовые сложности.
Причина задержек:
- Недостаток средств: Проблемы связаны с нехваткой средств на счетах «Почты России», которые необходимы для оплаты таможенных пошлин и сборов.
- Ответственность оператора: В качестве уполномоченного почтового оператора, «Почта России» обязана своевременно уплачивать пошлины за международные отправления, но возникший дефицит затруднил выполнение этого обязательства.
Какие посылки затронуты:
- С оплатой пошлин: Проблемы возникли только у тех посылок, для которых требуется оплата таможенных платежей.
- Без оплаты пошлин: Посылки, освобожденные от этих сборов, обрабатываются без задержек.
План действий:
- Оперативное оформление: После пополнения счетов «Почты России» все посылки, ожидающие оплаты, будут быстро оформлены.
- Совместные усилия: ФТС работает над скорейшим решением проблемы, а «Почта России» уверяет, что ее системы стабильно функционируют, сохраняя оперативный обмен данными с таможенной службой.
Несмотря на текущие задержки, обе организации заверяют, что после урегулирования финансовых вопросов международные посылки будут обрабатываться без промедления.
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