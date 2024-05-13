Недавние задержки в обработке международных посылок «Почты России», начавшиеся с 30 апреля, стали предметом беспокойства среди получателей.

Федеральная таможенная служба (ФТС) предоставила разъяснения по этому вопросу, указав на финансовые сложности.

Причина задержек:

Недостаток средств: Проблемы связаны с нехваткой средств на счетах «Почты России», которые необходимы для оплаты таможенных пошлин и сборов. Ответственность оператора: В качестве уполномоченного почтового оператора, «Почта России» обязана своевременно уплачивать пошлины за международные отправления, но возникший дефицит затруднил выполнение этого обязательства.

Какие посылки затронуты:

С оплатой пошлин: Проблемы возникли только у тех посылок, для которых требуется оплата таможенных платежей.

Без оплаты пошлин: Посылки, освобожденные от этих сборов, обрабатываются без задержек.

План действий:

Оперативное оформление: После пополнения счетов «Почты России» все посылки, ожидающие оплаты, будут быстро оформлены. Совместные усилия: ФТС работает над скорейшим решением проблемы, а «Почта России» уверяет, что ее системы стабильно функционируют, сохраняя оперативный обмен данными с таможенной службой.

Несмотря на текущие задержки, обе организации заверяют, что после урегулирования финансовых вопросов международные посылки будут обрабатываться без промедления.