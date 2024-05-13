Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Таможня отказывается: ведомство сделало важное заявление для всех, кто ожидает крупные посылки из Китая

Недавние задержки в обработке международных посылок «Почты России», начавшиеся с 30 апреля, стали предметом беспокойства среди получателей.

carposting.ru

Подписаться в Telegram

Недавние задержки в обработке международных посылок «Почты России», начавшиеся с 30 апреля, стали предметом беспокойства среди получателей.

Федеральная таможенная служба (ФТС) предоставила разъяснения по этому вопросу, указав на финансовые сложности.

Причина задержек:

  1. Недостаток средств: Проблемы связаны с нехваткой средств на счетах «Почты России», которые необходимы для оплаты таможенных пошлин и сборов.
  2. Ответственность оператора: В качестве уполномоченного почтового оператора, «Почта России» обязана своевременно уплачивать пошлины за международные отправления, но возникший дефицит затруднил выполнение этого обязательства.

Какие посылки затронуты:

  • С оплатой пошлин: Проблемы возникли только у тех посылок, для которых требуется оплата таможенных платежей.
  • Без оплаты пошлин: Посылки, освобожденные от этих сборов, обрабатываются без задержек.

План действий:

  1. Оперативное оформление: После пополнения счетов «Почты России» все посылки, ожидающие оплаты, будут быстро оформлены.
  2. Совместные усилия: ФТС работает над скорейшим решением проблемы, а «Почта России» уверяет, что ее системы стабильно функционируют, сохраняя оперативный обмен данными с таможенной службой.

Несмотря на текущие задержки, обе организации заверяют, что после урегулирования финансовых вопросов международные посылки будут обрабатываться без промедления.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

Певица Айсылу Чижевская отправила своего мужа в психбольницу

Гид по скидкам Казани

19 часов назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

разновидность тараканов фото

Новости Казани

день назад

54-летняя Айсылу сдала мужа-сына в психиатрическую клинику

Интересное в Казани

3 дня назад

Скупой платит дважды: рассказываем, на чем точно не стоит экономить при строительстве дома в Казани

потолок ремонт в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

Силовики Казани готовятся работать больше

Новости Казани

день назад

Сын Асфана Галявова ушел из инспекции труда Татарстана

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстан снова вернутся заморозки

Новости Татарстана

день назад

В аэропорту Казани задержан экс-заместитель начальника управления ЗАГСа по республике

Новости Казани

день назад

В Казани легковушка на зебре сбила подростка
Новости Татарстана
2 дня назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Новости Казани

9 часов назад

В Казани сбили подростка на самокате

Гид по скидкам Казани

18 часов назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Татарстана

9 часов назад

Путин назначил четырех новых федеральных судей в РТ

Новости Казани

11 часов назад

Кенийские бегуны не финишировали на «Казанском марафоне» из-за полученных травм
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
2 дня назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

12 часов назад

Пьяный таксист на Хендай не заметил запрещающий сигнал светофора

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане овощи продолжают дорожать

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане изменят график движения «Метеоров» до Свияжска
Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»
Интересное в Казани
4 дня назад

Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»
В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
2 дня назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом