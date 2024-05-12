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Таможня отказывается: ведомство сделало важное заявление для всех граждан, которые ждут крупные посылки из Китая

Федеральная таможенная служба (ФТС) предоставила разъяснения по поводу задержек в обработке международных посылок «Почты России», начавшихся с 30 апреля.

tgstat.ru

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Федеральная таможенная служба (ФТС) предоставила разъяснения по поводу задержек в обработке международных посылок «Почты России», начавшихся с 30 апреля.

Задержки связаны с недостатком средств на счетах почтового оператора, необходимых для оплаты таможенных пошлин и сборов.

В официальном заявлении на своем Telegram-канале, ФТС пояснила, что «Почта России» несет ответственность за оплату всех таможенных сборов в качестве уполномоченного почтового оператора для международных отправлений. Эта проблема касается только посылок, для которых требуется оплата таможенных платежей. Посылки, освобожденные от пошлин и сборов, продолжают обрабатываться оперативно, без задержек.

После поступления необходимых средств на счет «Почты России», все посылки, ожидающие оплаты, будут оформлены в кратчайшие сроки. Таможенная служба работает над быстрым решением этой проблемы.

«Почта России» также заверила, что их системы функционируют стабильно, а информационный обмен с ФТС происходит в обычном режиме. Несмотря на беспокойство среди получателей международных отправлений, обе организации уверяют, что после урегулирования платежных вопросов обработка всех посылок будет завершена без промедления.

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