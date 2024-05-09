Таможня не дает добро: ведомство сделало заявление для всех, кто ждет крупные посылки из Китая

Согласно информации, предоставленной Федеральной таможенной службой (ФТС), было объявлено, что задержки в таможенном оформлении международных посылок "Почты России" начиная с 30 апреля, вызваны нехваткой финансовых средств на счетах "Почты" для оплаты необходимых пошлин и сборов.



ФТС отметила, что замедления в оформлении посылок, доставляемых "Почтой России", связаны с отсутствием средств, выделенных на лицевом счете оператора для оплаты таможенных платежей за ввозимые посылки.

По всем платным международным отправлениям возникли проблемы, в то время как посылки, не требующие оплаты таможенных сборов, оформляются автоматически за минимальное количество времени. Однако как только деньги поступят на счет "Почты России", процесс таможенного оформления будет скоро завершен.



Почта России подтвердила, что все системы компании функционируют стабильно, и обмен информацией с ФТС продолжается без проблем.