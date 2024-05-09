Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Таможня не дает добро: ведомство сделало заявление для всех, кто ждет крупные посылки из Китая

Согласно информации, предоставленной Федеральной таможенной службой (ФТС), было объявлено, что задержки в таможенном оформлении международных посылок "Почты России" начиная с 30 апреля, вызваны нехваткой финансовых средств на счетах "Почты" для оплаты нео

Подписаться в Telegram

Согласно информации, предоставленной Федеральной таможенной службой (ФТС), было объявлено, что задержки в таможенном оформлении международных посылок "Почты России" начиная с 30 апреля, вызваны нехваткой финансовых средств на счетах "Почты" для оплаты необходимых пошлин и сборов.

ФТС отметила, что замедления в оформлении посылок, доставляемых "Почтой России", связаны с отсутствием средств, выделенных на лицевом счете оператора для оплаты таможенных платежей за ввозимые посылки.

По всем платным международным отправлениям возникли проблемы, в то время как посылки, не требующие оплаты таможенных сборов, оформляются автоматически за минимальное количество времени. Однако как только деньги поступят на счет "Почты России", процесс таможенного оформления будет скоро завершен.

Почта России подтвердила, что все системы компании функционируют стабильно, и обмен информацией с ФТС продолжается без проблем.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани застройщик пропал с 300 миллионами рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

дезинфекция квартиры от туберкулеза

Новости Казани

14 часов назад

В Казани из-за угроз эвакуировали детский сад и школу

Новости Татарстана

день назад

«Измена и предательство»: Нюша разошлась с бизнесменом из Казани

мужской косметолог в Москве

Новости Казани

18 часов назад

Казанские хирурги спасли жизнь девушке с редким заболеванием

Новости Татарстана

день назад

Из Казани до Нижнего Новгорода запустят метеоры

Новости Татарстана

день назад

Интервалы стали новой туристической точкой притяжения Нижнего Новгорода

Новости Казани

день назад

В Казани 9-балльные пробки
Новости Татарстана
день назад

В РТ местами прогнозируются заморозки

В РТ местами прогнозируются заморозки

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ в День Победы ожидается до -5

Гид по скидкам Казани

день назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

Новости Татарстана

5 часов назад

Алина Загитова посетила матч УНИКС – «Локомотив-Кубань» в Казани

Новости Казани

7 часов назад

В Казани запустят дополнительные автобусы до кладбищ
«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая
Лонгриды
4 дня назад

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

Новости Татарстана

8 часов назад

Певица Чижевская передумала разводиться с приемным сыном

Новости Казани

10 часов назад

Летом увеличат число авиарейсов между Казанью и Москвой

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане задержали судебного пристава
Строим дачу и готовим машину к летнему отпуску: где взять проверенные инструменты по честным ценам
Интересное в Казани
6 дней назад

Строим дачу и готовим машину к летнему отпуску: где взять проверенные инструменты по честным ценам
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
5 дней назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года