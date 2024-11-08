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Тамара Глоба выяснила точную дату конца СВО на Украине и победителя конфликта - такого исхода не ждал никто

Российские астрологи делают прогнозы на ближайш...

independent.co.uk

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Российские астрологи делают прогнозы на ближайшие годы, предсказывая важные изменения на политической арене.

По мнению известной астролога Тамары Глобы, специальная военная операция на Украине завершится к концу 2024 года. Она считает, что к этому времени конфликт достигнет кульминации, и наступит время восстановления. Глоба уверена, что 2025 год принесёт с собой период спокойствия и гармонии.

Тамара Глоба: мир и восстановление в 2025 году

Тамара Глоба, известная своими точными астрологическими прогнозами, предполагает, что конец 2024 года станет переломным моментом, когда обострение конфликта начнёт утихать. В её предсказаниях 2025 год выглядит как период примирения и дипломатических сдвигов, приносящих стабильность и благоприятные изменения.

Мохсен Норузи: предвестие кризиса и «тёмного времени» в 2025 году

Мохсен Норузи, напротив, предупреждает о трудностях 2025 года, предсказывая природные катастрофы, засуху и экономический кризис. По его словам, этот год будет непростым для России, так как глобальные изменения потребуют обновления экономической системы. Норузи также предполагает, что мир на Украине может быть установлен новым лидером, способным наладить отношения с Россией.

Какой год ждёт нас впереди?

Прогнозы Глобы и Норузи рисуют разные перспективы: в одном случае — гармония и стабильность, в другом — серьёзные испытания. Но оба астролога сходятся в том, что 2024 год станет решающим, задающим тон для дальнейшего развития событий в 2025 году.

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