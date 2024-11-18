Российские астрологи Тамара Глоба и Мохсен Норузи представляют контрастные взгляды на ближайшие годы, основывая свои прогнозы на астрологических расчетах и знаках зодиака.

Их анализы предсказывают как надежду на мир, так и грядущие глобальные кризисы.

Тамара Глоба: пророчество окончания конфликта

Тамара Глоба, известная своими точными астрологическими прогнозами, предсказывает окончание военных действий на Украине к концу 2024 года. По ее словам, хотя ситуация достигнет максимальной напряженности, 2025 год обещает быть годом мира и восстановления международных отношений.

Мохсен Норузи: прогноз темных времен

Мохсен Норузи, известный участник «Битвы экстрасенсов», предвидит более тревожное будущее. По его мнению, 2025 год принесет серьезные природные катастрофы, включая пожары и засухи, которые приведут к голоду и экономическим трудностям. Норузи считает, что эти события вызовут необходимость в коренной перестройке экономической системы России.

Смена власти в Украине как катализатор перемен

Оба астролога сходятся во мнении, что смена президентской власти в Украине станет поворотным моментом для завершения конфликта. Новый лидер, по мнению Норузи, сможет наладить диалог с Россией и начать процесс восстановления.

Прогнозы Глобы и Норузи представляют собой разнообразие астрологических взглядов на будущее, предоставляя пищу для размышлений о возможных мировых изменениях. Независимо от степени точности их предсказаний, они отражают общую неопределенность в мировом сообществе и интерес к метафизическим объяснениям глобальных событий.

