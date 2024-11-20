Тамара Глоба спрогнозировала дату конца СВО на Украине и победителя конфликта - подобного исхода не ждал никто

В мире астрологии встречаются самые разные прогнозы о будущем, и два из них привлекли особенное внимание.

Тамара Глоба, известный астролог, и Мохсен Норузи, известный своим участием в «Битве экстрасенсов», представили свои видения 2025 года, которые кардинально отличаются друг от друга.

Перспектива Тамары Глобы: мирное разрешение конфликтов

Тамара Глоба предсказывает завершение военных действий на Украине к концу 2024 года, что приведет к мирному и стабильному 2025 году. По ее словам, после достижения пика конфликта следует период восстановления и укрепления международных отношений. Этот прогноз отражает ее веру в то, что звезды указывают на возможность гармонии и сотрудничества после турбулентных событий.

Взгляд Мохсена Норузи: предупреждение о природных катастрофах

В отличие от Глобы, Мохсен Норузи предвещает значительно более тревожные события. Его прогнозы на 2025 год включают «темное время» с пожарами, засухами и неурожаем, которые могут привести к голоду и экономическому кризису. Норузи также связывает эти природные бедствия с политическими изменениями, предполагая, что новый лидер Украины может появиться и внести свой вклад в решение конфликта с Россией.

Контрастные прогнозы и их значение

Эти два прогноза демонстрируют различные астрологические интерпретации и подходы к будущему. Глоба предлагает надежду и оптимизм, в то время как Норузи подчеркивает необходимость подготовки к возможным глобальным вызовам. Такие разные взгляды на будущее помогают людям осмыслить потенциальные риски и возможности, подготавливая их к разнообразным исходам событий.

Оба астролога сходятся во мнении, что следующий год будет переломным, и их прогнозы служат напоминанием о том, что будущее непредсказуемо и зависит от множества переменных, как земных, так и космических.