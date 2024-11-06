Тамара Глоба озвучила точную дату конца СВО на Украине и победителя конфликта - такого исхода не ждал никто

Известный российский астролог Тамара Глоба и победитель «Битвы экстрасенсов» Мохсен Норузи представили свои прогнозы на ближайшие годы, предсказывая значительные изменения для России и мира.

В 2024 году, как считают оба эксперта, события достигнут своего пика, и исход текущего конфликта приведет к важным переменам в 2025 году.

Прогноз Тамары Глобы: завершающий этап спецоперации и примирение в 2025 году

Тамара Глоба, признанная эксперт в области астрологии, предполагает, что специальная военная операция на Украине завершится уже к концу 2024 года. По ее словам, перед окончанием противостояния конфликт достигнет кульминационного момента, который ускорит его завершение. После этого, утверждает астролог, мир войдет в спокойный период, а 2025 год станет временем восстановления и примирения.

Глоба также подчеркивает, что будущий год принесет более дружественные отношения между странами и стабильность, которая будет особенно важна для внутреннего состояния общества. На основе астрологических расчетов она прогнозирует, что энергетика звезд в 2025 году направлена на мирное сотрудничество и баланс.

Прогноз Мохсена Норузи: трудный период и грядущий кризис

Победитель десятого сезона «Битвы экстрасенсов» Мохсен Норузи представляет другой взгляд на 2025 год. По его мнению, этот период принесет более сложные испытания для человечества. Экстрасенс предсказывает приход «темного времени», которое проявится через природные катаклизмы — пожары, засухи и проблемы с урожаем. Норузи предупреждает, что эти события могут привести к нехватке продовольствия и кризису, что потребует от России пересмотра и перестройки экономической системы.

Кроме того, Норузи уверен, что завершение специальной военной операции на Украине станет возможным после прихода к власти нового президента Украины. По его словам, новый лидер сможет выстроить диалог с Россией и вернуть странам стабильность.

Чего ожидать россиянам?

Хотя прогнозы Глобы и Норузи несколько различаются, их прогнозы указывают на один общий момент — 2024 год станет решающим, а 2025 год принесет изменения. Считается, что в ближайшие месяцы Россия столкнется с важными событиями, которые могут затронуть экономику и повседневную жизнь. Обе стороны согласны, что после кризиса ожидается период обновления и восстановления, хотя цена этого обновления может быть высока.

Советы астрологов

Подготовьтесь к переменам: 2025 год может потребовать новых подходов в финансах и поддержке семейных ресурсов.

Сохраняйте спокойствие: прогнозы о затишье после конфликта обещают, что 2025 год будет временем восстановления.

Будьте внимательны к погодным условиям и возможным катаклизмам: по словам Норузи, природные изменения могут стать серьезным вызовом.

Прогнозы астрологов вызывают интерес и порождают вопросы, ведь мир стоит на пороге больших изменений. Вне зависимости от точности предсказаний, 2024 и 2025 годы будут для многих временем принятия решений и переоценки ценностей.

