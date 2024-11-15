Тамара Глоба, известная своей точностью в гороскопах и политических прогнозах, делает ставку на завершение специальной военной операции на Украине к концу 2024 года.

Согласно её прогнозам, напряжённость в регионе достигнет своего апогея, после чего следует затишье. Глоба предвидит, что 2025 год будет временем спокойствия и улучшения международных отношений, предсказывая «дружелюбный» год на пороге новых возможностей для мира и сотрудничества.

Мохсен Норузи: год турбулентности и испытаний

На контрасте с Глобой, Мохсен Норузи, победитель десятого сезона «Битвы экстрасенсов», видит более мрачное будущее в 2025 году. Его прогнозы касаются «тёмного времени», полного пожаров, засух и неурожаев, которые, по его мнению, вызовут серьёзные социально-экономические потрясения в России и мире. Норузи считает, что эти природные катастрофы станут катализатором голода и разрухи, требующих радикальных изменений в экономической системе России. Он также предсказывает, что кризис в конечном итоге приведет к смене президента Украины, который сможет достичь соглашения с Россией и положить конец конфликту.

Безопасность и меры предосторожности

В контексте этих прогнозов важно помнить о личной безопасности и подготовке к возможным природным и социальным изменениям. Эксперты советуют:

Запасаться необходимыми ресурсами, такими как вода и продовольствие.

Освежить знания в области первой помощи и планов действия в чрезвычайных ситуациях.

Оставаться информированным через надёжные источники и следить за обновлениями от правительственных агентств.

Как провести зиму: советы для россиян

Не зависимо от того, насколько тревожными могут показаться предсказания, всегда есть место для личного развития и благополучия. Зимой можно заняться изучением новых умений, чтением, зимними видами спорта или просто наслаждением временем с семьёй. Важно использовать это время для укрепления как физического, так и эмоционального здоровья.

Эти прогнозы астрологов могут вызвать беспокойство, но они также служат напоминанием о необходимости быть готовым ко всему и встречать будущее с уверенностью и подготовленностью.

