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Тамара Глоба определила точную дату завершения СВО на Украине и победителя конфликта - такого исхода не ожидал никто

Известный астролог Тамара Глоба поразила общест...

life.ru

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Известный астролог Тамара Глоба поразила общественность своим последним прогнозом относительно ситуации на Украине. В своем заявлении Глоба указала конкретную дату, когда, по ее словам, завершится текущий конфликт, а также назвала победителя, исход которого, по ее мнению, окажется совершенно неожиданным для многих.

Астрологический анализ, проведенный Глобой, позволил ей сделать выводы, основанные на расположении планет и их влиянии на мировую политическую арену.

"Это будет время больших перемен, и многие будут удивлены тем, как именно развернутся события," — говорит Глоба.

Опираясь на свои знания и долголетний опыт в астрологии, Глоба утверждает, что планетарные аспекты, которые складываются именно в указанную ею дату, являются крайне редкими и имеют сильное влияние на глобальные социополитические процессы. По ее словам, эти аспекты сигнализируют о возможности окончания военных действий и начале новой эры в отношениях между странами.

Точные детали прогноза Тамары Глобы остаются предметом обсуждения среди экспертов и аналитиков, однако ее уверенность в том, что результаты конфликта будут неожиданными для всех, вызывает интерес не только у специалистов, но и у широкой публики.

Подобные прогнозы не только привлекают внимание к астрологии как инструменту анализа мировых событий, но и подчеркивают важность понимания того, как космические явления могут отражаться на земных делах. Впрочем, как и все прогнозы, основанные на астрологии, предсказания Тамары Глобы следует рассматривать критически и с учетом множества возможных переменных.

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