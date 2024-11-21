Тамара Глоба назвала точную дату завершения СВО на Украине и победителя конфликта - такого исхода не ожидал никто

В эпоху перемен астрологические прогнозы приобретают особое значение, особенно когда они касаются крупных мировых событий. Две известные фигуры в мире астрологии представили свои взгляды на ближайшие годы, каждый с собственной уникальной интерпретацией будущих событий.

Тамара Глоба, чьи астрологические прогнозы часто включают политические оценки, предсказывает завершение текущего конфликта в Украине к концу 2024 года. Глоба ожидает, что кульминация конфликта приведет к мирному и гармоничному 2025 году, открывая новую главу в международных отношениях.

На контрасте, экстрасенс Мохсен Норузи пророчит годы трудностей в 2025 году, предрекая серию природных бедствий, таких как пожары и засухи, которые приведут к голоду и экономическому спаду. Он также связывает эти события с возможным приходом нового лидера Украины, который сможет установить мир с Россией.

Эти разнообразные прогнозы отражают глубину и разногласия внутри астрологического сообщества и подчеркивают, как верования в звезды могут влиять на восприятие мировых кризисов. В любом случае, эти предсказания стимулируют обсуждения и вызывают интерес к возможным сценариям будущего, подчеркивая важность умения видеть свет в конце туннеля во времена неопределенности.

