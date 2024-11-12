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Тамара Глоба назвала точную дату конца СВО на Украине и победителя столкновения - такого исхода не ждал никто

В мире астрологии и экстрасенсорики не утихают ...

rosguard.gov.ru

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В мире астрологии и экстрасенсорики не утихают споры о будущем, а последние прогнозы от известных экстрасенсов России Тамары Глобы и Мохсена Норузи поражают своей контрастностью.

Мирное завтра: Взгляд Тамары Глобы

Тамара Глоба, астролог с многолетним опытом, предсказывает, что специальная военная операция на Украине подойдет к концу к концу текущего года. По её словам, конфликт достигнет своего апогея и завершится, после чего 2025 год обещает быть периодом мирного развития и укрепления международных связей. Глоба уверена, что грядущий год принесет гармонию и взаимопонимание между народами, что будет способствовать общему прогрессу и стабильности.

«Темные времена» по прогнозу Мохсена Норузи

В контрасте с оптимистичными предсказаниями Глобы, Мохсен Норузи рисует более мрачные перспективы. Он предсказывает «темное время» в 2025 году с пожарами, засухами и неурожаями, что приведет к глобальным проблемам с продовольствием и экономическому кризису в России. Норузи считает, что кризис потребует коренной перестройки экономической системы страны. Он также полагает, что конфликт на Украине завершится с приходом нового президента, который сможет наладить отношения с Россией.

Что ожидать?

Эти предсказания ставят перед нами картину будущего, полную контрастов и неопределенностей. Они напоминают, что в мире экстрасенсорных прогнозов многое зависит от трактовки и личных убеждений предсказателей. Подобные прогнозы привлекают внимание общественности и зачастую становятся темой для обсуждений и анализа.

Независимо от того, какие сценарии описывают экстрасенсы, важно помнить о критическом мышлении и подходить к любым предсказаниям с осторожностью. Время покажет, какие из этих предсказаний сбудутся, и как они повлияют на мировую политику и экономику.

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