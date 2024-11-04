Тамара Глоба назвала точную дату конца СВО на Украине и победителя конфликта - такого исхода не ждал никто

Известный астролог Тамара Глоба, которая строит свои прогнозы на основе астрологических карт и звёздных предсказаний, уверена, что специальная военная операция на Украине завершится к концу 2024 года.

По её словам, перед этим конфликт достигнет своего пика, и это станет критическим моментом. Звёзды указывают на то, что в конце года стороны смогут прийти к соглашению, что откроет путь к более спокойному и мирному 2025 году. Глоба видит грядущий год как время для примирения, восстановления и дружелюбных отношений.

Её предсказания вызывают определённый оптимизм: по её мнению, в 2025 году Россия и Украина смогут наладить диалог, а международная ситуация стабилизируется. Это время восстановления и мира, которое наступит после затяжного и болезненного периода.

Видение Мохсена Норузи: «тёмное время» в 2025 году

В отличие от Глобы, экстрасенс Мохсен Норузи предсказывает на 2025 год серьёзные вызовы для России и мира. По его словам, мир ожидает период, который он называет «тёмным временем». Природные катаклизмы, такие как пожары, засухи и неурожаи, могут привести к продовольственному кризису. Экстрасенс предостерегает, что Россию может ожидать экономический кризис, который потребует серьёзной перестройки системы.

Норузи также указывает, что ключевым моментом для завершения конфликта станет смена руководства на Украине. Новый президент страны, по мнению Норузи, сможет договориться с Россией, и этот дипломатический успех позволит урегулировать противоречия, накопившиеся за последние годы. Но даже несмотря на окончание конфликта, России придётся сосредоточиться на внутренних проблемах, связанных с экономикой и социальной сферой.

Два взгляда на будущее: что можно ожидать?

Предсказания Глобы и Норузи предлагают два разных взгляда на будущее: один — более оптимистичный, другой — полный предупреждений. Однако оба предсказателя сходятся в одном: завершение специальной военной операции возможно уже к концу 2024 года. Прогнозы Глобы дают надежду на мир и восстановление, а Норузи напоминает о сложностях, которые придётся преодолеть на пути к стабильности.