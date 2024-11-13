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Тамара Глоба назвала точную дату конца Спецоперации на Украине и победителя конфликта - такого исхода не ждал никто

В условиях продолжающихся политических изменени...

goodfon.ru

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В условиях продолжающихся политических изменений и событий на Украине два известных астролога — Тамара Глоба и Мохсен Норузи — представили свои прогнозы на ближайшие годы. Их видение будущего значительно отличается, предлагая два полярных сценария развития событий.

Тамара Глоба: перспективы мира и гармонии

По мнению Тамары Глобы, одной из самых известных российских астрологов, завершение специальной военной операции на Украине наступит уже к концу 2024 года. Она уверена, что после этого конфликт постепенно сойдет на нет. Глоба считает, что 2025 год станет временем стабильности, дружелюбия и восстановления. Этот период, по её словам, предоставит странам шанс на установление гармоничных отношений и долгожданного мира.

Мохсен Норузи: пророчества кризиса и катастроф

В противоположность оптимистичным прогнозам Глобы, победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мохсен Норузи видит будущее в гораздо более мрачном свете. Он предсказывает, что 2025 год станет временем глобальных испытаний, включая засухи, пожары и неурожаи. Эти события, по его словам, вызовут голод и серьёзные разрушения. Норузи утверждает, что Россия столкнется с экономическим кризисом, который потребует глубокой реформы всей системы. Конец конфликта на Украине, по его прогнозам, будет связан с приходом нового президента страны, который сумеет наладить конструктивный диалог с Россией.

Как относиться к предсказаниям?

Астрологические прогнозы всегда вызывают разные мнения. Для одних они становятся поводом для размышлений, для других — источником планирования будущего. Тем не менее важно понимать, что астрология — это скорее инструмент для интерпретации событий, чем точная наука. Эксперты рекомендуют подходить к таким прогнозам критически, осознавая возможные риски и неизбежную неопределённость.

Несмотря на противоположные взгляды астрологов, их прогнозы служат напоминанием о том, что будущее всегда многогранно и зависит от множества факторов. Подготовленность и открытость к изменениям — ключевые инструменты, которые помогут справиться с любыми испытаниями.

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