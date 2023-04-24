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"Там все герои, других нет": сын Дмитрия Пескова рассказал, как служил в зоне СВО

Сын Дмитрия Пескова рассказал правду о своей службе в зоне СВО и реации родителей на его решение пойти воевать
"Там все герои, других нет": сын Дмитрия Пескова рассказал, как служил в зоне СВО

Фото: RT

Сын пресс-секреталя президента России Дмитрия Пескова Николай высказался о том, как он воевал в зоне СВО. Ранее этот факт раскрыл глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, заявивший, что сын Пескова воевал в составе его частной военной компании и был простым артиллеристом, прошедшим все "в грязи и говне по колено".

Николай не стал молчать и сообщил, что действительно полгода был в зоне спецоперации, но под другим именем, пишет "КП".
Решений пойти воевать он принял сам, без давления со стороны.

Родные, сообщил Николай Песков, приняли его решение, отговаривать не стали, только уточнили, точно ли он все решился и понимает ли возможные трудности и последствия своего решения.

Служил Песков-младший рядовым. Фамилию сменил, чтобы не привлекать к себе внимания.
Вернувшись, Николай считает, что каждый в зоне СВО - настоящий герой, других там просто нет.

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