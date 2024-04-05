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· Артем Акчурин

Такой раствор в один миг отчистит самый грязный ковер – работает в 100 раз лучше химчистки

Такой раствор в один миг отчистит самый грязный ковер – работает в 100 раз лучше химчистки

fabrika-himchistki.ru

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Если вам необходимо быстро очистить ковер от грязи и пятен, уксусно-содовый раствор может стать отличным решением.

Этот метод позволяет эффективно очистить ковры различного типа ворса без применения химических моющих средств. Вот как использовать этот лайфхак:

Рецепт уксусно-содового раствора: В большой емкости смешайте 8 столовых ложек 9% уксуса, 2 столовые ложки соды и 4 столовые ложки любого моющего средства. Хорошо перемешайте, пока все частицы не растворятся.

Как применять: Нанесите раствор на поверхность ковра с помощью пульверизатора или смочите губку и нанесите раствор на загрязненные участки. Очистите пятна щеткой или губкой, затем протрите остатки влаги сухой салфеткой. Дайте ковру высохнуть полностью перед использованием.

Важные моменты: Работайте с раствором уксуса в хорошо проветриваемом помещении и используйте перчатки. Убедитесь, что ковер полностью высох перед тем, как его использовать.

Этот метод работает благодаря свойствам уксуса, соды и моющего средства, которые помогают эффективно бороться с пятнами и грязью на коврах. Благодаря этому простому, но эффективному решению вы сможете быстро и экономично очистить свои ковры, делая свой дом более уютным и чистым.

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