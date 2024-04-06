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· Артем Акчурин

Такой раствор моментально отчистит самый грязный палас – работает в 100 раз лучше химчистки

Такой раствор моментально отчистит самый грязный палас – работает в 100 раз лучше химчистки

fabrika-himchistki.ru

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Чтобы быстро очистить ковер от грязи и пятен без химических моющих средств, можно воспользоваться уксусно-содовым раствором, который представляет собой отличное решение.

Этот метод позволяет эффективно очищать ковры различного типа ворса. Вот как использовать этот лайфхак:

Рецепт уксусно-содового раствора: В контейнере соедините 8 столовых ложек 9% уксуса, 2 столовые ложки соды и 4 столовые ложки моющего средства. Хорошо перемешайте компоненты до полного растворения.

Применение: Нанесите раствор на ковер при помощи пульверизатора или смоченной губки на местах загрязнений. Очистите пятна щеткой или губкой, затем удалите остатки влаги сухой тряпкой. Дайте ковру полностью высохнуть перед использованием.

Важные моменты: Работайте с уксусным раствором в хорошо проветриваемом помещении, используйте защитные перчатки. Убедитесь, что ковер полностью высох перед использованием.

Этот метод эффективен благодаря свойствам уксуса, соды и моющего средства, которые помогают бороться с пятнами и загрязнениями на коврах. С помощью этого простого и эффективного решения можно быстро и экономно очистить ковры, делая свой дом более уютным и чистым.

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