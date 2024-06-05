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Такого результата никто не ожидал: одаренный богами математик Кваша вычислил точную дату конца СВО и победителя конфликта

Математик и историк Григорий Кваша прославился благодаря своему способу прогнозирования международных изменений через применение сложных математических моделей и анализа исторических периодов. Аналитик назвал дату завершения СВО на Украине.

rutube.ru

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Математик и историк Григорий Кваша прославился благодаря своему способу прогнозирования международных изменений через применение сложных математических моделей и анализа исторических периодов.

Предсказатель стал известен своими необычными и иногда контраверсиальными прогнозами о развитии событий в России и Украине. Он считает, что происходящие процессы в этих странах следуют четким историческим и математическим паттернам.

Основные аспекты его анализа включают:

  1. Завершение конфликта: Кваша предсказывает, что военные действия в Украине закончатся в следующем году, что станет началом новой эры мира.
  2. Изменения на геополитической карте: По мнению аналитика, после урегулирования ситуации, Россия не только укрепит свои позиции, но и возможно расширит свои границы.
  3. Сдвиги в глобальном влиянии: Кваша также предсказывает уменьшение роли Соединенных штатов на международной арене, что будет продолжаться с 2021 по 2025 год, в «нестабильный», по его словам, период.

Подход Кваши к прогнозированию основан на глубоком изучении исторических данных и использовании математических методов, что позволяет ему отходить от интуитивных и субъективных предположений в пользу строгих аналитических выводов.

Заинтересованность в его работе среди публики и других специалистов возрастает благодаря его способности предлагать новаторские взгляды на возможное развитие событий. Хотя некоторые эксперты относятся к его предсказаниям скептически, прошлые успехи Кваши в прогнозировании делают его мнения ценными и влиятельными. Мир теперь лишь должен дождаться, чтобы увидеть, сбудутся ли пророчества Кваши и как они повлияют на будущее геополитического ландшафта, передает progorod62.ru.

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