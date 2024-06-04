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Такого результата никто не ожидал: одаренный богами математик Кваша рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта

Уникальный предсказатель Григорий Кваша, который создал особенную систему предвидения будущего, рассказал, когда, согласно его расчетам, завершится СВО на Украине, а также назвал страну, которая станет победителем.

dzen.ru

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В период усиливающихся геополитических изменений, внимание аудитории привлекают уникальные фигуры, такие как Григорий Кваша. Этот математик и аналитик занимается прогнозированием международных событий, используя сложные математические модели и анализируя исторические циклы.

Григорий Кваша стал известен благодаря своим неординарным и порой даже спорным прогнозам о будущем России и Украины. С его точки зрения, события, развивающиеся в этих странах, подчиняются определённым историческим и математическим закономерностям.

В его анализе:

  • Конец конфликта: Кваша утверждает, что текущие боевые действия на Украине завершатся в 2025 году, что приведет к долгожданному миру.
  • Геополитические изменения: По его словам, после конфликта Россия не только укрепит свои позиции, но и расширит свои территории.
  • Глобальный контекст: Кваша предсказывает уменьшение влияния США на мировой арене, начиная с 2021 года и продолжающееся до 2025 года, что совпадает с его прогнозами о «четырехлетнем периоде беспокойства».

Эти утверждения подкрепляются его анализом прошлых событий и применением математических методов к историческим данным. Кваша не полагается на интуицию или мистические знания, а использует строгий научный подход, сообщает progorod62.ru.

Интерес к прогнозам Кваши со стороны публики и других экспертов обусловлен его уникальным подходом к анализу мировой политики. Его предсказания вызывают дискуссии и споры, но также и заинтересованность, поскольку он предлагает нестандартный взгляд на возможное развитие событий в будущем. Несмотря на скептицизм некоторых критиков, точность его прогнозов в прошлом делает его мнение значимым в глазах общественности. Остается лишь дождаться и посмотреть, подтвердятся ли пророчества Кваши, ведь, если они оправдаются, мир может столкнуться с новым геополитическим ландшафтом.

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