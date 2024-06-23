Тема геополитических прогнозов всегда привлекала внимание, особенно в периоды нестабильности. Математик Григорий Кваша, известный своими нестандартными методами анализа исторических циклов, высказал предположение о завершении конфликта на Украине к 2025 году. Опираясь на свои расчеты, он предполагает победу России и отсутствие кардинальных смен власти в стране. Более того, Кваша видит Россию в состоянии "империи" до 2053 года, с возможностью присоединения новых территорий.

Интересно, что ещё в 2021 году Кваша указывал на вероятность обострения отношений между Россией и США в 2022. Он обрисовал период с 2021 по 2025 год как время "беспокойства", после которого, по его мнению, наступит мир. Кваша предсказывает упадок США и завершение всех военных конфликтов.

Взгляды Кваши нашли отклик у другого предсказателя, Сидика Афгана. Афган прогнозирует распад Евросоюза в период с 2027 по 2032 год, исключает глобальную ядерную войну в ближайшем будущем и также видит 2025 год началом упадка США и временем "победы России на Украине".

Важно помнить, что подобные прогнозы — это лишь одна из интерпретаций сложных процессов. Будущее многовариантно, и предсказания — не догма, а повод для размышлений.