Григорий Кваша, известный историк и математик, который ранее предсказал начало Специальной военной операции, представил новый, неожиданный прогноз. По его словам, в 2025 году начнутся значительные изменения, но не в России.

Кваша начал заниматься теоретической историей в 1989 году и обнаружил, что исторические события подчиняются определённым закономерностям, приводящим к повторениям. Он посвятил три десятилетия изучению и пересмотру исторических дат и событий.

По его утверждениям, все его прогнозы всегда сбывались. Так, в 2021 году он предсказал конфликт между Россией и США, который развернулся в 2022 году.

Кваша также объясняет, что в 2013 году Россия вступила в идеологический период, за ней в 2017 году последовали США. Однако для начала крупного конфликта нужен был ещё один участник. Китай вошёл в идеологический период в 2021 году, что, по мнению Кваши, и привело к четырём беспокойным годам с 2021 по 2025.

Историк уверен, что уже в 2025 году все военные конфликты прекратятся. Он называет этот прогноз самым рискованным в своей карьере, но утверждает, что он неизбежен.

Кваша считает, что все конфликты возникают из-за идеологических разногласий. В прошлом бывшие коммунисты не могли сосуществовать с немцами, что неизбежно приводило к столкновениям.

Сегодня, по мнению Кваши, Россия противостоит не соседям и даже не Западу, а главным образом США. Он предсказывает, что Штаты будут повержены так же, как когда-то нацистская Германия. После 2025 года, считает историк, у России не останется препятствий для мирного и свободного строительства Русского мира.

Соединённые Штаты, по его словам, ожидает многолетняя депрессия. Потеряв смысл и ориентиры, американцы, долгое время строившие своё величие на чужих ресурсах, будут находиться в подавленном состоянии. Пока они ещё верят в свою исключительность, но эта вера умрёт в 2025 году, и тогда всё начнёт рушиться.