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Такого результата не ожидал никто: математик рассчитал точную дату завершения СВО и победителя конфликта

Математик, который с помощью цифр умеет видеть будущее, назвал дату завершения СВО на Украине и назвал страну, которая одержит победу.

overclockers.ru

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В эпоху перемен и неопределенности, математик Григорий Кваша привлекает внимание своими необычными прогнозами, опирающимися на теории математических моделей и цикличности исторических событий.

Недавно он поделился своим видением развития военной спецоперации на Украине, предрекая ее завершение в 2025 году с благоприятным исходом для России.

Основы прогноза

Кваша утверждает, что его выводы основаны на глубоком анализе исторических данных, которые подтверждают цикличность значимых событий. Согласно его расчетам, текущий период для России — это время испытаний, которое, тем не менее, завершится успехом.

Взгляд в дальнее будущее

Продолжая тему предсказаний, Кваша говорит о наступлении эры империи для России, которая, по его мнению, продлится до 2053 года. Он предсказывает стабильность без радикальных политических перемен или революций. Мир после 2025 года наступит, но требует времени для стабилизации.

Предшествующие прогнозы и их подтверждение

Кваша напомнил о своих ранних предсказаниях, включая конфликт между Россией и США в 2022 году, указывая на четырехлетний период беспокойств до 2025 года, который завершится мирным урегулированием международных споров. Он также предвидит серьезные трудности для США в ближайшие годы.

Поддержка Сидика Афгана

Другой аналитик, Сидик Афган, подтверждает прогнозы Кваши. Он предсказывает развал Европейского союза в период с 2027 по 2032 год и уверяет, что угроза мировой ядерной войны не актуальна в ближайшее время.

Эти пророчества открывают множество дискуссий и споров среди экспертов и обычных граждан. Важность финансовой грамотности и осмысленного подхода к международным отношениям особенно актуальна в текущих условиях. Эти прогнозы предлагают уникальный взгляд на возможное будущее, стимулируя общественное и политическое обсуждение о будущем России и мира.

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