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Такого результата не ожидал никто: математик рассчитал точную дату окончания СВО и победителя столкновения

Известный математик Григорий Кваша поделился своими прогнозами относительно развития военного конфликта на Украине, опираясь на математические модели и теорию исторической цикличности.

dzen.ru

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Известный математик Григорий Кваша поделился своими прогнозами относительно развития военного конфликта на Украине, опираясь на математические модели и теорию исторической цикличности.

Анализ будущего через призму циклов

Кваша предполагает, что события на Украине являются частью большой исторической цикличности, указывая на период расцвета Российской империи, который, по его мнению, продлится до середины 21 века. Этот период, как предсказывает Кваша, будет стабилен без значительных революций или глубоких политических изменений, приводя к возможному территориальному расширению России.

Взгляды других экспертов и глобальные прогнозы

Эксперт Сидик Афган поддерживает анализ Кваши, добавляя прогноз о распаде Европейского союза к 2032 году и длительном застое для США начиная с 2025 года, совпадающем с завершением украинского конфликта. Оба аналитика согласны, что риск масштабного ядерного конфликта маловероятен.

Реакции и последствия прогнозов

Предсказания Кваши вызывают разнообразные реакции, от поддержки до критики. Некоторые эксперты предостерегают от слишком большой зависимости от математических моделей для интерпретации сложных исторических и политических процессов. Но сторонники метода Кваши указывают на его значимость для развития новых подходов в анализе геополитических процессов.

Прогнозы Кваши открывают новые горизонты для анализа международных отношений, предлагая уникальные и обсуждаемые взгляды на будущее. В то время как общество и научное сообщество продолжают дискутировать о достоверности и последствиях его методов, его работа вносит важный вклад в понимание потенциального развития глобальных событий.

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