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Такого результата не ожидал никто: математик рассчитал точную дату окончания СВО и победителя конфликта

Григорий Кваша, известный математик с пророческими способностями, поделился своими аналитическими прогнозами относительно развития событий военного конфликта на Украине.

rutube.ru

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Григорий Кваша, известный математик с пророческими способностями, поделился своими аналитическими прогнозами относительно развития событий военного конфликта на Украине.

Согласно его расчетам, основанным на математических моделях и теории цикличности исторических процессов, конфликт завершится в следующем году победой Российской Федерации.

Анализ будущего: математика и история

Кваша уверен, что текущие события на Украине являются частью более крупной исторической цикличности. Он аргументирует, что Россия переживает период расцвета своей империи, который, по его прогнозам, продолжится до второй половины 21 века. По словам Кваши, этот период будет свободен от революций или глубоких политических перемен, а Россия может расширить свои территории за счет новых присоединений.

Глобальные изменения и взгляды других экспертов

Сидик Афган, другой аналитик, поддерживает мнение Кваши, добавляя, что до 2032 года распадется Европейский союз. Афган также предсказывает длительный период застоя для США после 2025 года, который совпадет с завершением украинского конфликта. Оба аналитика сходятся во мнении, что близкая ядерная война маловероятна.

Перспективы и критика

Такие предсказания вызывают как поддержку, так и скепсис среди экспертов и общественности. Многие указывают на потенциальную опасность рассматривать исторические события исключительно через призму математических моделей и циклов. Однако подход Кваши подчеркивает важность аналитического подхода к прогнозированию будущих событий, что может предложить новый взгляд на возможное развитие геополитических процессов.

Прогнозы Кваши и Афгана открывают новое измерение в анализе мировой политики, предлагая интересные, хотя и дискуссионные, перспективы на будущее мировых отношений и внутренних дел в России. Время покажет, насколько точными окажутся их предсказания.

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