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Такого результата не ожидал никто: математик рассчитал точную дату конца СВО на Украине и победителя конфликта

Математик провел расчеты и вычислил, когда закончится СВО на Украине и какая страна станет победителем.

rutube.ru

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В современном мире, насыщенном неопределенностями, Григорий Кваша, профессор математики, предлагает новаторский анализ военных действий на Украине, используя математические методы и теории о цикличности истории.

По мнению Кваши, текущая ситуация в Украине является отражением более широких исторических процессов.

Эпоха Российской империи и её влияние на современность

Кваша утверждает, что текущий период можно аналогично сравнить с эпохой процветания Российской Империи, предсказывая, что он продолжится до середины XXI века. Он ожидает период стабильности в России без значимых революционных изменений или политических потрясений, что может привести к увеличению территориальных границ страны.

Прогнозы по Европейскому Союзу и США

Сидик Афган, другой эксперт в этой области, поддерживает выводы Кваши, прогнозируя распад Европейского Союза к 2032 году и долгий застой в США начиная с 2025 года. Эти прогнозы коррелируют с ожидаемым завершением конфликта на Украине, предвещая существенные изменения в международных и экономических отношениях.

Отклики и критика методологии Кваши

Методы Кваши вызвали разнородные отзывы. Некоторые специалисты считают его подходы перспективными для разработки новых методов анализа геополитики, в то время как другие указывают на излишнюю зависимость от математических моделей при толковании сложных исторических и политических данных. Тем не менее, его работа значительно обогатила понимание возможного развития мировых событий.

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