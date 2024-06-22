Такого результата не ожидал никто: математик рассчитал точную дату конца СВО на Украине и победителя конфликта
rutube.ru
В современном мире, насыщенном неопределенностями, Григорий Кваша, профессор математики, предлагает новаторский анализ военных действий на Украине, используя математические методы и теории о цикличности истории.
По мнению Кваши, текущая ситуация в Украине является отражением более широких исторических процессов.
Эпоха Российской империи и её влияние на современность
Кваша утверждает, что текущий период можно аналогично сравнить с эпохой процветания Российской Империи, предсказывая, что он продолжится до середины XXI века. Он ожидает период стабильности в России без значимых революционных изменений или политических потрясений, что может привести к увеличению территориальных границ страны.
Прогнозы по Европейскому Союзу и США
Сидик Афган, другой эксперт в этой области, поддерживает выводы Кваши, прогнозируя распад Европейского Союза к 2032 году и долгий застой в США начиная с 2025 года. Эти прогнозы коррелируют с ожидаемым завершением конфликта на Украине, предвещая существенные изменения в международных и экономических отношениях.
Отклики и критика методологии Кваши
Методы Кваши вызвали разнородные отзывы. Некоторые специалисты считают его подходы перспективными для разработки новых методов анализа геополитики, в то время как другие указывают на излишнюю зависимость от математических моделей при толковании сложных исторических и политических данных. Тем не менее, его работа значительно обогатила понимание возможного развития мировых событий.
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