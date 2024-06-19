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Такого результата не ожидал никто: математик рассчитал точную дату конца СВО и победителя столкновения

Гениальный математик рассчитал дату завершения СВО на Украине и выяснил, какая страна победит.

rutube.ru

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Григорий Кваша, математик с пророческим даром, обнародовал свои аналитические прогнозы относительно боевых действий на Украине, прогнозируя их окончание в 2025 году с победой России.

По его словам, страну ждут тяжелые времена, но крупных политических изменений не предвидится, и к России могут присоединиться новые территории.

Его предсказания основаны на математических моделях и теории цикличности исторических процессов. Предсказатель утверждает, что все его предыдущие прогнозы оправдались. Он также считает, что Россия переживает период расцвета империи, который продолжится до 2053 года, исключая возможности революций или глубоких политических смен.

Кваша указывал на 4 года беспокойств, которые начались в 2021 и должны завершиться в следующем году, приведя к урегулированию всех военных конфликтов. Он предсказывает долгий период застоя для США после этого. Поддержку его взглядам выразил и другой аналитик, Сидик Афган, который также видит распад Европейского союза в период с 2027 по 2032 годы и отвергает вероятность близкой ядерной войны. Афган также предвещает, что начиная с 2025 года наступит период упадка для США, который совпадет с завершением конфликта на Украине в пользу России.

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