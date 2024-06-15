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Такого результата не ожидал никто: математик рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта

Математик Григорий Кваша, предсказавший начало СВО на Украине, теперь рассчитал дату завершения конфликта.

ptoday.ru

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Григорий Кваша, математик и аналитик, представил свои последние прогнозы относительно глобальных событий, в том числе о конфликте на Украине.

По его расчетам, ожидается, что военные действия завершатся в 2025 году с победой России. Кваша также предполагает, что в России не произойдет смены власти в ближайшее время, а страна будет расширять свои территории.

Основываясь на математических методах и анализе исторических циклов, Кваша уверяет в точности своих прогнозов, которые до сих пор не подводили. Он утверждает, что Россия вступила в эпоху империи, которая продлится до 2053 года, и в этот период значительные политические изменения маловероятны.

Кваша также выражает мнение, что после 2025 года наступит мирное время для мира, когда международные конфликты утихнут. Этот прогноз подкрепляется его предсказанием о снижении влияния США после 2025 года и начале длительного периода трудностей для этой страны, сообщает progorod43.

Сопутствующие прогнозы Сидика Афгана, другого аналитика, согласуются с некоторыми из выводов Кваши, включая возможное распадение Европейского союза между 2027 и 2032 годами и отсутствие перспектив для масштабного ядерного конфликта в ближайшем будущем.

Эти прогнозы предоставляют глубокий аналитический взгляд на возможные развития в мировой политике и экономике, подчеркивая необходимость в стратегическом подходе к пониманию исторических и текущих трендов.

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