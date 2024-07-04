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Такого результата не ожидал никто: историк-математик вычислил точную дату конца СВО и победителя конфликта

Известный эксперт по истории и математике Григорий Кваша недавно поделился прогнозом, касающимся мировых изменений, ожидаемых в 2025 году.

topnews.ru

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Известный эксперт по истории и математике Григорий Кваша недавно поделился прогнозом, касающимся мировых изменений, ожидаемых в 2025 году. Опираясь на анализ исторических циклов, начиная с 1989 года, Кваша обнаружил регулярное воспроизведение ключевых мировых событий.

Кваша зафиксировал множество значимых исторических моментов в своей карьере, в том числе усугубление отношений между Россией и США в 2021 году, эскалацию которого мы наблюдали годом позже. Он также указал на начало идеологической фазы в России в 2013 году, расширившееся до США в 2017 году, и вовлечение Китая в этот процесс в 2021 году, что вызвало нестабильность на протяжении последующих четырех лет.

Самым радикальным из его предсказаний является предположение о прекращении всех военных конфликтов к 2025 году, основанное на идеологических разногласиях, напоминающих прежние конфликты между коммунистическими и националистическими движениями.

По мнению Кваши, после 2025 года Россия сможет спокойно продвигать свои национальные интересы, в то время как США предстоит длительный период депрессии. Он предсказывает, что потеря идейных ориентиров в США приведет к обрушению амбиций народа и краху их стремлений к доминированию за счет внешних ресурсов. Прогноз Кваши предвещает, что вера в американскую исключительность рухнет, инициируя процесс разрушения.

Эти проницательные предсказания Григория Кваши продолжают вызывать интерес среди ученых и общественности, предоставляя новый взгляд на будущие международные отношения.

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