Григорий Кваша, признанный эксперт в области истории и математики, недавно выдвинул удивительное предсказание, относящееся не к России, а к глобальным переменам 2025 года.

Изучая исторические модели с 1989 года, Кваша выявил законы, предопределяющие регулярное повторение ключевых событий.

В своей профессиональной карьере он уже предвидел ряд значимых моментов, включая ухудшение отношений между Россией и США в 2021 году, которое разгорелось в следующем году. Также его внимание привлекла идеологическая фаза, начавшаяся в России в 2013 году и захватившая США в 2017 году. Ключевым моментом стало вступление Китая в эту фазу в 2021 году, что, по мнению Кваши, привело к четырём годам нестабильности.

Самым смелым его прогнозом является ожидание завершения всех военных конфликтов к 2025 году. Кваша уверен, что истоки конфликтов кроются в идеологических различиях, аналогично прошлым столкновениям между коммунистами и немцами.

Он также предполагает, что после 2025 года Россия сможет без препятствий строить свой «Русский мир». В то время как США, по его мнению, ожидает долгий период депрессии из-за утраты смысла и ориентиров, что приведёт к краху их давнего стремления к величию на чужих ресурсах. По словам Кваши, вера в американскую исключительность рухнет в 2025 году, начиная процесс распада.