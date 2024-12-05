Такого не вытворяли со времен лихих 1990-х: глава ЦБ Набиуллина объявила о выпуске новой валюты

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Центральный банк Российской Федерации готовит з...

dzen.ru

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Центральный банк Российской Федерации готовит запуск цифрового рубля — электронной версии национальной валюты, которая будет полным эквивалентом наличных и безналичных рублей, но с рядом дополнительных преимуществ.

Основные особенности цифрового рубля:

  • Универсальный доступ: цифровой рубль будет доступен для использования через любые банки.
  • Снижение расходов: благодаря единым тарифам на операции, пользователи смогут снизить транзакционные издержки.
  • Работа без подключения к Интернету: в будущем можно будет использовать цифровой рубль даже без постоянного интернет-соединения.
  • Высокая безопасность: система цифрового рубля обеспечит надежную защиту от кибератак.
  • Инновационные возможности: введение цифровой валюты откроет новые горизонты для использования смарт-контрактов и других современных технологий в финансовых операциях.

Влияние на экономику:

  • Укрепление финансовой системы: цифровой рубль сделает финансовые операции более эффективными и повысит стабильность национальной экономики.
  • Снижение административных расходов: цифровизация упростит управление государственными платежами и международными переводами.

Запуск цифрового рубля является важным шагом для экономики России, способствующим улучшению её финансовой устойчивости и укреплению позиций на глобальной финансовой арене.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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