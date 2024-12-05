Такого не вытворяли со времен лихих 1990-х: глава ЦБ Набиуллина объявила о выпуске новой валюты

Центральный банк Российской Федерации готовит запуск цифрового рубля — электронной версии национальной валюты, которая будет полным эквивалентом наличных и безналичных рублей, но с рядом дополнительных преимуществ.

Основные особенности цифрового рубля:

Универсальный доступ: цифровой рубль будет доступен для использования через любые банки.

Снижение расходов: благодаря единым тарифам на операции, пользователи смогут снизить транзакционные издержки.

Работа без подключения к Интернету: в будущем можно будет использовать цифровой рубль даже без постоянного интернет-соединения.

Высокая безопасность: система цифрового рубля обеспечит надежную защиту от кибератак.

Инновационные возможности: введение цифровой валюты откроет новые горизонты для использования смарт-контрактов и других современных технологий в финансовых операциях.

Влияние на экономику:

Укрепление финансовой системы: цифровой рубль сделает финансовые операции более эффективными и повысит стабильность национальной экономики.

Снижение административных расходов: цифровизация упростит управление государственными платежами и международными переводами.

Запуск цифрового рубля является важным шагом для экономики России, способствующим улучшению её финансовой устойчивости и укреплению позиций на глобальной финансовой арене.