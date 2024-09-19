Такого не было уже 100 лет и начнется 19 сентября: синоптики сказали, что скоро придет

Синоптики Gismeteo предупредили о резком изменении погоды, которое ожидается уже с 19 сентября. Как сообщают специалисты, во многих регионах России погодная обстановка примет опасный характер, и местным жителям, а также туристам, потребуется соблюдать повышенную осторожность.

Климатический «кошмар» надвигается на южные регионы

По прогнозам, наиболее сложная ситуация сложится в южной части России. На Крым уже начали обрушиваться сильные ливни с грозами, но на этом неприятности не заканчиваются. Синоптики сообщают, что в ближайшие дни южные регионы ждёт ещё более серьёзное ухудшение. Ожидаются грозы, сильный град и ураганные ветра, порывы которых могут достигать 25 метров в секунду. По словам экспертов, это может привести к разрушительным последствиям, и на территории полуострова рекомендуется не покидать дома без крайней необходимости.

Опасность на море: внимание туристам

В Краснодарском крае ситуация не менее напряжённая. Здесь прогнозируются сильные дожди и грозы, а в прибрежных районах Сочи и Анапы — потенциальное образование смерчей. Это создаёт опасность как для местных жителей, так и для туристов. Тем, кто сейчас отдыхает на Кубани или собирается туда ехать, рекомендуется временно воздержаться от купания в море и тщательно следить за предупреждениями синоптиков. Властями уже объявлен уровень погодной опасности, и туристам советуют выбирать более безопасные развлечения на ближайшие дни.

Кавказские регионы готовятся к штормам

Не только Крым и Краснодарский край окажутся под ударом стихии. С 18 сентября серьёзные штормы ожидаются и в кавказских регионах. В этих областях метеорологи также объявили повышенный уровень опасности. Ожидается, что дожди и сильные ветра могут спровоцировать оползни и наводнения, что сделает передвижение по дорогам крайне рискованным. Жителям и туристам настоятельно рекомендуется избегать горных районов и быть готовыми к экстренной эвакуации при ухудшении ситуации.

Центральная часть России: без осадков, но с резким похолоданием

В то время как южные регионы сталкиваются с бурей, в центральной части России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, погода будет оставаться относительно стабильной. Однако это затишье продлится недолго. Уже с середины недели на северо-западе страны начнётся резкое похолодание. Температура в Санкт-Петербурге и Ленинградской области упадёт на 5–6 градусов, а на Урале температурный скачок будет ещё более значительным: в Екатеринбурге столбики термометров обрушатся с 22 градусов до 11 к концу недели.

Как подготовиться к изменениям погоды

В связи с надвигающимся ухудшением погоды синоптики настоятельно рекомендуют быть внимательными и заранее подготовиться к возможным погодным катаклизмам. Жителям южных и кавказских регионов важно следить за местными новостями и предупреждениями о шторме. Туристам следует пересмотреть свои планы и избегать рискованных поездок и мероприятий на открытом воздухе.

Особое внимание стоит уделить безопасности на дорогах, так как интенсивные осадки и сильные ветра могут создавать дополнительные риски для водителей. Не забывайте о том, что изменение погодных условий может повлиять на транспортное сообщение, особенно в прибрежных и горных районах.

Погода в России в ближайшие дни претерпит резкие изменения, и многие регионы столкнутся с опасными метеорологическими явлениями. Синоптики призывают проявлять осторожность, особенно жителям юга и Кавказа, а также тем, кто собирается в эти регионы. Будьте бдительны и готовы к непредсказуемым капризам природы, чтобы минимизировать риски для здоровья и безопасности.

