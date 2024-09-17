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Такого не было уже 100 лет и начнется 18 сентября: синоптики сказали, что скоро придет

Синоптики сообщили о надвигающихся опасных пого...

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Синоптики сообщили о надвигающихся опасных погодных условиях, которые начнут проявляться уже с 18 сентября в ряде регионов России.

По данным PRIMPRESS и Gismeteo, ситуация станет откровенно опасной, и местным жителям, а также туристам, следует соблюдать повышенную осторожность.

Южные регионы в эпицентре непогоды

Особенно сложной обстановка будет на юге России, где уже с конца прошлой недели начались первые признаки ухудшения погоды. Сейчас же синоптики прогнозируют настоящие экстремальные погодные явления. Крым ожидают сильные ливни с грозами, каких в этом месяце ещё не было. Дополнят картину град и порывы ветра, достигающие 25 метров в секунду, что создаёт крайне опасные условия. Как отметили метеорологи, эта ситуация без преувеличения может быть охарактеризована как «полный песец».

Краснодарский край также попадает в зону действия мощных атмосферных фронтов. В этом регионе пройдут сильные дожди и грозы, а в прибрежных районах, таких как Сочи и Анапа, возможны даже смерчи на море. Это особенно важно учитывать туристам, которые сейчас отдыхают на побережье Черного моря. Специалисты настоятельно рекомендуют временно отказаться от купания и внимательно следить за метеорологическими предупреждениями.

Кавказские регионы и штормовое предупреждение

Ситуация станет критической и для кавказских регионов, где с 18 сентября также прогнозируются сильные штормовые явления. Власти уже объявили высокий уровень опасности. Туристам, находящимся в этих областях, стоит учитывать риски и при необходимости изменить свои планы.

Центральные регионы: временное затишье перед похолоданием

В то время как южные регионы страдают от экстремальных погодных условий, в центральной части России ситуация относительно спокойна. В Москве и Санкт-Петербурге в ближайшие дни осадки не ожидаются. Однако это временное явление — синоптики предупреждают о резком изменении погоды уже с середины недели. На северо-западе страны ожидается значительное похолодание, температура снизится на 5-6 градусов, что станет началом более продолжительного осеннего периода.

Урал: резкое снижение температуры

Урал также окажется под влиянием погодных изменений. В Екатеринбурге к концу недели температура воздуха резко упадет: с комфортных 22 градусов она снизится до 11, что требует от местных жителей подготовки к резкому похолоданию. Это изменение температуры вдвое станет одним из самых заметных проявлений наступающей осени в регионе.

Прогноз синоптиков на ближайшие дни указывает на серьёзное ухудшение погоды в различных частях России. Местным жителям и туристам стоит внимательно следить за метеорологическими сводками и принимать необходимые меры предосторожности, особенно в южных регионах, где риск возникновения экстремальных явлений наиболее высок.

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