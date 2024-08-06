Такого не было со времен лихих 90-х: Набиуллина призывает россиян готовиться к появлению новой валюты

Банк России возлагает большие надежды на цифровой рубль, рассматривая его как важный элемент модернизации финансовой системы страны. Однако, как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, переход к новой валюте должен быть плавным и продуманным.

Поэтапный запуск: 5-7 лет на адаптацию

Внедрение цифрового рубля - это не одномоментное событие, а долгосрочный процесс, рассчитанный на 5-7 лет. Такой подход позволит учесть интересы всех участников рынка и минимизировать возможные риски.

Популярность цифровой валюты: оптимистичные прогнозы

В ЦБ уверены, что цифровой рубль будет востребован среди россиян. По прогнозам регулятора, его доля в общем объеме платежей уже через год после запуска может составить 41%. Это свидетельствует о высоком интересе граждан к цифровым инструментам.

Преимущества цифровизации: эффективность и прозрачность

Внедрение цифрового рубля позволит:

значительно ускорить платежи;

повысить прозрачность финансовых операций;

улучшить мониторинг финансовых потоков;

сделать финансовые услуги более доступными.

Диалог с рынком: открытость и обсуждение

Банк России намерен широко обсуждать проект цифрового рубля с экспертами, бизнес-сообществом и гражданами. Это поможет выявить и устранить потенциальные проблемы еще на этапе разработки.

Амбициозные цели: лидерство в сфере финтеха

Успешная реализация проекта может вывести Россию на лидирующие позиции в области цифровых валют и стать примером для других стран.