Такого не было с 1881 года: синоптики ошарашили россиян внезапным изменением прогноза погоды

Гидрометцентр прогнозирует, что первое сентября этого года станет самым жарким днем за последние 145 лет наблюдений в Москве. Ожидается, что столбики термометров покажут до +31 градуса Цельсия.

В преддверии сентября уже последние дни августа показывают значительное повышение температуры, приближаясь к отметке в +30 градусов, что на шесть градусов выше обычной температуры для этого времени. Предстоящие дни до конца лета также будут отмечены солнечной и сухой погодой с температурами около +28...+29 градусов.

1 сентября ожидается исторический температурный рекорд, превышающий предыдущий максимум +30.8 градуса, установленный еще в 1938 году. Этот скачок температуры ставит новый стандарт и выделяет текущий год как особенно жаркий.

Как защититься от жары: советы для жителей

В условиях такой аномальной жары важно соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить свое здоровье:

Ограничьте время на солнце: Старайтесь не выходить на улицу в самые жаркие часы дня, особенно с 11 до 16 часов.

Используйте солнцезащитные средства: Наносите солнцезащитный крем с высоким SPF даже в облачные дни, так как ультрафиолетовые лучи проникают через облака.

Носите защитную одежду: Легкая, светлая и свободная одежда помогает телу оставаться прохладным. Шляпы с широкими полями и солнцезащитные очки также помогут защитить ваше лицо и глаза.

Пейте достаточно воды: Увеличьте потребление воды, чтобы избежать обезвоживания, избегайте алкоголя и напитков с высоким содержанием сахара.

Используйте вентиляторы и кондиционеры: Охлаждение воздуха в доме поможет снизить риск теплового удара. Если дома нет кондиционера, проведите самое жаркое время дня в общественных местах с кондиционированием воздуха, таких как библиотеки или торговые центры.

Такая аномальная тепловая волна подчеркивает изменения климатических паттернов и возможное глобальное потепление, влияющее на погодные условия в российской столице и вызывает обеспокоенность среди метеорологов и горожан.