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Такого не было с 1881 года: синоптики ошарашили россиян резким изменением прогноза погоды

Россия готовится к возможно самому жаркому перв...

darminaopel.ru

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Россия готовится к возможно самому жаркому первому сентября в своей истории метеонаблюдений за последние 145 лет, согласно последним прогнозам Гидрометцентра.

Например, температура воздуха в столице может достичь отметки в +31 градус Цельсия, что сделает этот день абсолютно рекордным по температурным показателям.

Превышение климатических норм

Завершение августа уже демонстрирует необычно высокие температуры для этого времени года, приближаясь к отметке в +30 градусов, что на целых шесть градусов выше климатической нормы для этого региона. Такая погода существенно отличается от обычных показателей для конца лета.

Солнечная погода устанавливает температурные рекорды

Последние дни августа ожидаются солнечными и сухими, с температурами воздуха, достигающими +28...+29 градусов. Однако именно первое сентября принесет столице потенциальный исторический рекорд, когда столбики термометров могут показать +31 градус.

Исторический контекст тепловых рекордов

Такой уровень температуры является беспрецедентным за все время ведения метеонаблюдений в Москве, начиная с 1878 года. Предыдущий рекорд для первого сентября составлял +30,8 градуса и был зафиксирован в 1938 году. Если прогнозы подтвердятся, этот год войдет в историю как начало нового температурного стандарта.

Москвичам и гостям столицы рекомендуется подготовиться к возможной жаре, приняв все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать перегрева и обезвоживания в этот необычно теплый день.

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