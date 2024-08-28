Такого не было 145 лет: Гидрометцентр ошарашил россиян сверханомальной жарой 1 сентября

Гидрометцентр прогнозирует, что первый день сентября этого года вступит в историю как самый жаркий за последние 145 лет.

В Москве ожидается повышение температуры до аномальных +31 градуса.

Исключительные погодные условия

По данным Гидрометцентра, последние дни августа в столице уже демонстрируют температуры, близкие к +30 градусам, что значительно выше обычных климатических норм на 6 градусов. Эта тенденция будет только усиливаться, достигнув пика в первый день осени.

Рекордная температура

Согласно метеорологическим записям, текущий рекорд для 1 сентября был установлен в далеком 1938 году и составлял +30.8 градусов. Ожидается, что в этом году этот рекорд будет не просто побит, но и значительно превышен.

Прогноз на конец лета

Последние дни лета в Москве обещают быть солнечными и сухими, с температурами в районе +28...+29 градусов, что уже является необычно теплым для этого времени года.

Экстремальные погодные условия подчеркивают изменения климата, которые становятся всё более ощутимыми и требуют повышенного внимания и адаптации со стороны жителей города.