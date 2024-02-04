Такого еще не было: заявление Китая об СВО на Украине вызвало тревогу

В своем заявлении о поддержке Москвы по украинскому вопросу, министр обороны КНР выразил укрепление сотрудничества между Россией и Китаем, отмечает французская газета "Figaro". 31 января министр обороны Китая Дун Цзюнь сообщил своему российскому коллеге Сергею Шойгу, что Пекин будет поддерживать Москву в "украинском вопросе".

Историк Дмитрий Минич прокомментировал, что это более явное подтверждение уже сильной тенденции к укреплению российско-китайских отношений. Журналисты дополнили, что Россия и Китай активно развивают не только военное сотрудничество, но и экономические связи. Товарооборот между двумя странами значительно увеличился за последние два года, а Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР.

Издание заключило, что союз Пекина и Москвы кажется крепким, как никогда. В тот же день, 31 января, министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с китайским коллегой Дун Цзюнем. Российский министр отметил "неуклонное" развитие военного сотрудничества между двумя странами и подчеркнул, что их отношения не направлены против третьих стран. В свою очередь, Дун Цзюнь поблагодарил Россию за сотрудничество с КНР по "тайваньскому вопросу".