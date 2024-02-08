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· Ульяна Сенько

Такое везение бывает один раз в жизни! Кого ждет белоснежная полоса уже с 9 февраля

Такое везение бывает один раз в жизни! Кого ждет белоснежная полоса уже с 9 февраля

Kandinsky

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Известная российская предсказательница Тамара Глоба обещает, что конец зимы принесет удачу в дома двух созвездий, сообщает gorodkirov.

Лев

Благоприятное время для Льва, чтобы сменить работу. Если вы задумывались о смене места работы, то сейчас самое время действовать. Вам может поступить интересное предложение, которое следует тщательно обдумать. Вас ждут перемены в профессиональной сфере и уровне дохода.

Скорпион

Скорпионы также являются кандидатами на успех на работе. Вам часто приходят в голову идеи, но проблемы со здоровьем могут затруднить их реализацию. Поэтому, несмотря на активную творческую деятельность, вам необходимо уделить особое внимание своему здоровью.

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