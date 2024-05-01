Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Такое обычное средство навсегда избавит вас от тли на дачном участке: просто оберните этим деревья

Такое обычное средство навсегда избавит вас от тли на дачном участке: просто оберните этим деревья

usadba-dzr.ru

Подписаться в Telegram

Тля — это один из наиболее неприятных вредителей, с которыми сталкиваются садоводы и дачники. Эти маленькие насекомые не только портят внешний вид растений, но и могут серьезно угрожать их здоровью, снижая урожайность. Однако, существует простой и необычный метод борьбы с этой проблемой, который может помочь сохранить ваш сад в отличном состоянии.

Один из эффективных способов защиты — использование обыденной пищевой пленки. Оборачивание стволов деревьев этим материалом создает барьер, препятствующий доступу тлей к молодым и сочным частям растений, которые насекомые предпочитают для питания и размножения.

Как применять этот метод:

  1. Выбор материала: Используйте прозрачную пищевую пленку, доступную в любом супермаркете. Это недорогое и доступное средство, которое легко применять без специальных навыков.
  2. Обертывание деревьев: Начните оборачивать стволы деревьев снизу вверх до желаемой высоты. Убедитесь, что пленка плотно прилегает к коре, чтобы между ней и стволом не оставалось промежутков.
  3. Мониторинг и замена: Регулярно проверяйте состояние пленки и следите за наличием вредителей под ней. Если пленка повреждена или под ней скапливается конденсат, её следует заменить.

Преимущества этого метода:

  • Безопасность: Этот метод экологически чист и безопасен для окружающей среды, в отличие от многих химических пестицидов.
  • Простота: Легкость применения делает его доступным даже для начинающих садоводов.
  • Стоимость: Пищевая пленка — это экономичный материал, который легко найти.

Важные моменты для учета:

  • Воздухопроницаемость: Важно следить, чтобы пленка не нарушала нормальный газообмен коры дерева.
  • Временное решение: Этот метод следует рассматривать как временную меру. Для долгосрочной защиты растений может потребоваться более комплексный подход, включая санитарную обрезку и другие методы борьбы с вредителями.

Использование пищевой пленки для защиты деревьев от тли представляет собой простое, экономичное и экологически безопасное решение. Этот метод позволяет эффективно бороться с вредителями, сохраняя здоровье и красоту вашего сада.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

2 сбитых в Татарстане подростков были племянниками виновницы ДТП

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ожидается +20 градусов и ветер до 14 м/с

сетка от тараканов на входе в трубу от вытяжки

Новости Казани

20 часов назад

В Казани кондуктор избил пассажира около ТРК «Мега»

Интересное в Казани

3 дня назад

Трудолюбие как ключ к успеху: основатель стоматологической клиники начинает рабочий день в 4 утра

ветеринарный врач ортопед в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане овощи и колбасы подорожали на 5%

Новости Татарстана

день назад

Причина километровых очередей на АЗС на трассе М12 Москва-Казань

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане уровень бедности обновил исторический минимум с 1995 года

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане трактор со сдвоенными колесами смял Сhevrolet Niva
Новости Татарстана
день назад

Гарик Харламов прибыл в Казань 28 апреля

Гарик Харламов прибыл в Казань 28 апреля

Новости Татарстана

13 часов назад

В Набережные Челны 30 апреля прибыл ретро-состав «Паровоз Победы»

Новости Татарстана

13 часов назад

В Казани оштрафовали 23-летнего водителя такси за незаконную перевозку

Новости Татарстана

14 часов назад

В Елабужском районе 6-летнему мальчику освободили застрявший палец

Новости Татарстана

16 часов назад

Водитель пострадал в ДТП в Кукморском районе 29 апреля
В Зеленодольском районе в результате пожара погиб 60-летний мужчина
Новости Татарстана
14 часов назад

В Зеленодольском районе в результате пожара погиб 60-летний мужчина

Новости Казани

19 часов назад

Движение по улицам Гвардейской и Отрадной временно ограничили с 30 апреля

Новости Казани

20 часов назад

Волейболистки «Динамо — Ак Барс» в 7 раз выиграли чемпионат РФ

Новости Татарстана

22 часа назад

13-летний ребенок на велосипеде попал под колеса «КАМАЗа» в Кукморе
Запрещено читать на ночь: 3 откровенных истории казанцев, после которых вы не будете откладывать лечение зубов
Интересное в Казани
5 дней назад

Запрещено читать на ночь: 3 откровенных истории казанцев, после которых вы не будете откладывать лечение зубов