Такое категорично запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 1 июня

Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, могут ожидать значительных изменений в получении льгот.

Пенсионный специалист Анастасия Киреева раскрыла информацию о новых возможностях и правилах, применяемых к людям старшего возраста.

Основные изменения для пенсионеров старше 70 лет:

- Увеличение фиксированной выплаты: после достижения 80 лет фиксированная выплата к пенсии удваивается, что является признанием заслуг пожилых граждан в развитии общества.

- Скидка на коммунальные услуги: пенсионеры старше 70 лет во многих регионах могут рассчитывать на частичную компенсацию коммунальных услуг, включая капитальный ремонт жилья. После достижения 80 лет они освобождаются от полной оплаты за счет государства.

Условия получения льгот:

- Статус пенсионера: льготы часто доступны только одиноким пенсионерам или семьям, где большинство членов являются пожилыми людьми.

- Площадь жилья: льгота рассчитывается исходя из определенного стандарта площади. Например, в Москве стандарт составляет 33 квадратных метра на человека. Если жилая площадь превышает этот предел, придется дополнительно оплачивать часть услуг.

Советы для пенсионеров:

- Проверка льгот: обратитесь в местные органы социальной защиты или воспользуйтесь порталом "Госуслуги", чтобы узнать о доступных программах помощи.

- Подтверждение статуса: уточните документы, подтверждающие ваше право на льготы, особенно если в семье проживают пенсионеры старше 70 лет.