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Таких результатов не ожидал никто: математик рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта

Григорий Кваша, известный своими точными прогнозами и математическими моделями исторических событий, дал новое предсказание о глобальной перспективе мировых отношений после 2025 года. В его взгляде складывается картина, предвещающая радикальные изменения.

imghub.ru

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Григорий Кваша, известный своими точными прогнозами и математическими моделями исторических событий, дал новое предсказание о глобальной перспективе мировых отношений после 2025 года. В его взгляде складывается картина, предвещающая радикальные изменения в международной арене.

Кваша, который ранее предсказал начало специальной военной операции, считает, что период с 2021 по 2025 год будет наполнен геополитическими потрясениями и идеологическими столкновениями, в особенности с участием ключевых государств — России, США и Китая. По его словам, эти годы ознаменуются кульминацией идеологических баталий, которые, однако, исчезнут к 2025 году.

«Всё начнёт сыпаться, но не у России», — подчеркивает Кваша, предвещая значительные изменения в мировом порядке. По его мнению, уже через несколько лет военные конфликты прекратятся, предоставив человечеству возможность для мирного развития.

Эти смелые заявления подкрепляются его уверенностью в том, что идеологические различия, будучи основной причиной международных конфликтов, иссякнут к указанному времени. Кваша утверждает, что Россия уже не столкнется с серьезными внешними вызовами после 2025 года и сможет сосредоточиться на внутреннем развитии и укреплении своих позиций.

Также историк предрекает США длительный период депрессии и утраты былого величия, аналогичный судьбе нацистской Германии после Второй мировой войны. «Многие годы США строили своё "величие" на чужой энергии, и когда это закончится, они окажутся в подавленном состоянии», — говорит Кваша.

Такие прогнозы вызывают много вопросов и сомнений, однако учитывая прошлые успехи Кваши в предсказаниях, его слова нельзя отметать без внимания. Остается лишь наблюдать, насколько точными окажутся эти предсказания и какие уроки сможет извлечь мировое сообщество из этих изменений.

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