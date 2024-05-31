Такие «Брежневские» котлеты тают во рту: именно это готовили генсеку постоянно. Просто рецепт

Этот рецепт окутан флёром ностальгии по советской эпохе и приписывается личным поварам Леонида Брежнева. Говорят, Генсек, даже соблюдая диету, не желал отказываться от любимого блюда – сочных и ароматных котлет. Так ли это на самом деле – история умалчивает, но рецепт "Брежневских" котлет достоин внимания и сегодня.



Секрет котлет "по-брежневски" – в сочетании куриного и свиного фарша, нежной консистенции и аромате свежей зелени.



Ингредиенты:



Куриное филе – 300 г

Нежирная свинина – 700 г

Свежая петрушка – 20 г

Свежий укроп – 10 г

Сливки (20%) – 50 мл

Яйцо куриное – 1 шт.

Растительное масло (для жарки)

Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Куриное филе и свинину тщательно промыть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами. Мясо нарезать кусочками, чтобы легче поместилось в мясорубку.

Выложить обжаренные котлеты в форму для запекания, залить образовавшимся на сковороде соусом. Убрать форму в разогретую до 180°C духовку на 10-15 минут для окончательной приготовления.