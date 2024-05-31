Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Такие «Брежневские» котлеты тают во рту: именно это готовили генсеку постоянно. Просто рецепт

Этот рецепт окутан флёром ностальгии по советской эпохе и приписывается личным поварам Леонида Брежнева. Говорят, Генсек, даже соблюдая диету, не желал отказываться от любимого блюда – сочных и ароматных котлет. Так ли это на самом деле – история умалчива

Подписаться в Telegram

Этот рецепт окутан флёром ностальгии по советской эпохе и приписывается личным поварам Леонида Брежнева. Говорят, Генсек, даже соблюдая диету, не желал отказываться от любимого блюда – сочных и ароматных котлет. Так ли это на самом деле – история умалчивает, но рецепт "Брежневских" котлет достоин внимания и сегодня.

Секрет котлет "по-брежневски" – в сочетании куриного и свиного фарша, нежной консистенции и аромате свежей зелени.

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 г
Нежирная свинина – 700 г
Свежая петрушка – 20 г
Свежий укроп – 10 г
Сливки (20%) – 50 мл
Яйцо куриное – 1 шт.
Растительное масло (для жарки)
Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Куриное филе и свинину тщательно промыть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами. Мясо нарезать кусочками, чтобы легче поместилось в мясорубку.

Выложить обжаренные котлеты в форму для запекания, залить образовавшимся на сковороде соусом. Убрать форму в разогретую до 180°C духовку на 10-15 минут для окончательной приготовления.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Гидрометцентре Татарстана составили прогноз погоды на 4 дня

Интересное в Казани

день назад

Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?

грибок в ванной комнате как избавиться

Лонгриды

день назад

В Казани прошла благотворительная акция «Лапа дружбы»

Интересное в Казани

2 дня назад

Топ блюд для пикника: что приготовить на открытом огне, кроме шашлыка

сварка аргоном цена в Москве

Новости Казани

день назад

Начало учебного года в КФУ переносят на 1 ноября из-за саммита

Новости Казани

день назад

На Равиля Зиганшина возбудили дело, в офисе ПСО «Казань» обыски

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане 10-летний мальчик утонул в бассейне "Жемчужина"

Новости Казани

10 часов назад

Подробности ДТП на Чуйкова в Казани, где перевернулось авто

Новости Казани

день назад

Бросил кроссовок под колеса трамвая: 29 мая казанские подростки бегали по путям
Лонгриды
38 минут назад

«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

Интересное в Казани

час назад

В Татарстане стали чаще смотреть мультфильмы и семейное кино

Полезное

9 часов назад

В июне Центробанк поднимет ключевую ставку. На сколько она вырастет?

Новости Татарстана

3 часа назад

Под Зеленодольском поезд протаранил застрявшую на ж/д путях Kia

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани изменятся маршруты автобусов №15, 29, 75 из-за ремонта
Вандал испортил 3 машины красной краской на Братьев Касимовых в Казани
Новости Казани
6 часов назад

Вандал испортил 3 машины красной краской на Братьев Касимовых в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Сколько в Казани стоит приготовить дома окрошку

Новости Казани

5 часов назад

В Казани 31 мая Ford в столкнулся с BMW и перевернулся

Новости Казани

7 часов назад

Официальный гимн Игр БРИКС в Казани исполнят Filatov & Karas и Лев Лещенко
Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы