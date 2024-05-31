Такие «Брежневские» котлеты тают во рту: именно это готовили генсеку постоянно. Просто рецепт
Этот рецепт окутан флёром ностальгии по советской эпохе и приписывается личным поварам Леонида Брежнева. Говорят, Генсек, даже соблюдая диету, не желал отказываться от любимого блюда – сочных и ароматных котлет. Так ли это на самом деле – история умалчивает, но рецепт "Брежневских" котлет достоин внимания и сегодня.
Секрет котлет "по-брежневски" – в сочетании куриного и свиного фарша, нежной консистенции и аромате свежей зелени.
Ингредиенты:
Куриное филе – 300 г
Нежирная свинина – 700 г
Свежая петрушка – 20 г
Свежий укроп – 10 г
Сливки (20%) – 50 мл
Яйцо куриное – 1 шт.
Растительное масло (для жарки)
Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
Куриное филе и свинину тщательно промыть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами. Мясо нарезать кусочками, чтобы легче поместилось в мясорубку.
Выложить обжаренные котлеты в форму для запекания, залить образовавшимся на сковороде соусом. Убрать форму в разогретую до 180°C духовку на 10-15 минут для окончательной приготовления.
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