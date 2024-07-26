Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Такая рыба просто кишит паразитами: мы ее подаем на стол и даем детям. В ней нашли 10-метровых червей

С научными исследованиями в области пищевой без...

mykaleidoscope.ru

Подписаться в Telegram

С научными исследованиями в области пищевой безопасности выяснилось, что некоторые из наиболее популярных видов рыбы, такие как лосось, минтай и судак, могут содержать крупных паразитов, включая червей длиной до 10 метров.

Эта информация ставит под угрозу безопасность употребления рыбных продуктов, особенно важная для детей.

В рамках последних научных исследований было выявлено, что такие виды рыбы как лосось, минтай и судак могут быть заражены ленточными червями, или цестодами, достигающими в длину до 10 метров. Эти паразиты способны вызвать серьезные проблемы у людей, если рыба будет съедена в недостаточно обработанном виде.

Цестоды могут проникать в тела рыб через зараженную воду или зараженных мелких морских организмов. Живя в мышцах и внутренних органах, они остаются незаметными до тех пор, пока рыба не попадет на человеческий стол.

Употребление зараженной рыбы может привести к дифиллоботриозу — заболеванию, вызываемому ленточными червями. Симптомы включают боли в животе, диарею, потерю веса и могут вызвать более серьезные осложнения, такие как витаминная недостаточность и внутреннее кровотечение.

Чтобы минимизировать риск заражения, необходимо тщательно обрабатывать рыбу. Это включает полное приготовление при высоких температурах — варку или жарку до полного приготовления, а также избегание употребления сырой рыбы без предварительной заморозки.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

В Казани у ТЦ KazanMalla цыгане бросались тапочками

Интересное в Казани

день назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

гербициды от борщевика на сельскохозяйственных

Новости Татарстана

день назад

В списке Forbes оказались 4 бизнесмена из Татарстана

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

полировка золота в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин призвал предотвратить «аморальную катастрофу»

Новости Казани

день назад

В Казани мошенники сливают личные данные подростков и вымогают деньги

Новости Татарстана

день назад

Директора совета при МЧС РТ подозревают в мошенничестве на сумму более 5,5 млн

Новости Казани

день назад

Из окна на улице Зорге в Казани выпала 4-летняя малышка

Новости Татарстана

день назад

Милонов прокомментировал количество новогодних выходных дней в 2025 году
Новости Казани
16 часов назад

22-летняя Алина Загитова постарается сделать свое шоу в мусульманском стиле

Загитова рассказала, что она будет исполнителем...

Новости Казани

4 часа назад

На Горьковском шоссе 27 июля установят 1 из 5 надземных пешеходных переходов

Интересное в Казани

день назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

Новости Татарстана

7 часов назад

В Лениногорске 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости

Новости Казани

7 часов назад

На казанском рынке полицейские обнаружили 15 мигрантов-нелегалов
Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за ...
Новости Казани
9 часов назад

Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за проверки Генпрокуратуры

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстанца арестовали за якобы склонение друзей к употреблению наркотиков

Новости Казани

9 часов назад

В Казани мать заключенного пыталась доставить ему наркотики в конфетах

Новости Казани

10 часов назад

Казанцы боятся подходить к мусорке из-за крыс
В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
Новости Татарстана
10 часов назад

В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение...
Новости Казани
14 часов назад

В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение планет с Луной