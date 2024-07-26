Такая рыба просто кишит паразитами: мы ее подаем на стол и даем детям. В ней нашли 10-метровых червей

С научными исследованиями в области пищевой безопасности выяснилось, что некоторые из наиболее популярных видов рыбы, такие как лосось, минтай и судак, могут содержать крупных паразитов, включая червей длиной до 10 метров.

Эта информация ставит под угрозу безопасность употребления рыбных продуктов, особенно важная для детей.

В рамках последних научных исследований было выявлено, что такие виды рыбы как лосось, минтай и судак могут быть заражены ленточными червями, или цестодами, достигающими в длину до 10 метров. Эти паразиты способны вызвать серьезные проблемы у людей, если рыба будет съедена в недостаточно обработанном виде.

Цестоды могут проникать в тела рыб через зараженную воду или зараженных мелких морских организмов. Живя в мышцах и внутренних органах, они остаются незаметными до тех пор, пока рыба не попадет на человеческий стол.

Употребление зараженной рыбы может привести к дифиллоботриозу — заболеванию, вызываемому ленточными червями. Симптомы включают боли в животе, диарею, потерю веса и могут вызвать более серьезные осложнения, такие как витаминная недостаточность и внутреннее кровотечение.

Чтобы минимизировать риск заражения, необходимо тщательно обрабатывать рыбу. Это включает полное приготовление при высоких температурах — варку или жарку до полного приготовления, а также избегание употребления сырой рыбы без предварительной заморозки.