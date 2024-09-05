Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Такая рыба кишит 10-метровыми червями: а мы ее едим сами и угощаем детей

Рыба давно занимает важное место в нашем рацион...

vk.com

Подписаться в Telegram

Рыба давно занимает важное место в нашем рационе: она богата белком, омега-3 жирными кислотами и другими полезными веществами. Но знаете ли вы, что в одной из самых популярных рыб могут скрываться опасные паразиты, длина которых достигает 10 метров?

Эти черви могут вызывать серьезные заболевания, и при этом мы часто готовим такую рыбу дома, подавая ее на стол как взрослым, так и детям.

Какую рыбу стоит опасаться?

Одним из наиболее опасных видов рыбы с точки зрения заражения паразитами является речная рыба, в особенности щука, окунь, налим и судак. Эти рыбы, популярные на наших столах, могут быть заражены ленточными червями — паразитами, которые в состоянии проживать в организме человека годами, вызывая тяжелые заболевания, такие как дифиллоботриоз.

Чем опасны ленточные черви?

Ленточные черви, или цестоды, могут достигать длины до 10 метров, и это не преувеличение. Заражение происходит через употребление в пищу недостаточно термически обработанной рыбы или сырой рыбы. Черви закрепляются в кишечнике человека и начинают расти, поглощая питательные вещества из пищи. Постепенно это приводит к дефициту витаминов и минералов, общей слабости, анемии и другим серьезным проблемам со здоровьем.

Симптомы заражения могут включать:

  • Тошноту и рвоту;
  • Боли в животе;
  • Потерю аппетита или, наоборот, его усиление;
  • Утомляемость и слабость;
  • Нервозность и раздражительность.
  • У детей такие инфекции могут вызвать задержку роста и развития, ослабление иммунной системы и другие опасные последствия.

Как рыба заражается паразитами?

Рыба заражается ленточными червями, поедая мелких зараженных ракообразных или мальков. В организме рыбы личинки червей развиваются до стадии, при которой они могут стать опасными для человека. Поэтому, чем больше рыба, тем выше вероятность, что она является носителем паразитов.

Как защитить себя и свою семью?

Чтобы избежать заражения, важно соблюдать несколько простых правил при покупке и приготовлении рыбы:

  • Выбирайте качественную рыбу. Покупайте рыбу только у проверенных продавцов, в специализированных магазинах или на официальных рынках, где соблюдаются санитарные нормы. Не приобретайте рыбу с рук или в сомнительных местах, где отсутствует контроль качества.
  • Тщательно готовьте рыбу. Термическая обработка — ключевой метод уничтожения паразитов. Готовьте рыбу при температуре не ниже 70C в течение минимум 10 минут. Важно, чтобы рыба была прожарена или проварена равномерно, особенно в самых толстых частях.
  • Замораживание помогает. Паразиты не выживают при длительном замораживании. Если вы планируете употреблять рыбу в сыром виде, например, для приготовления суши или карпаччо, рыбу следует замораживать при температуре не выше минус 20C не менее недели.
  • Будьте осторожны с речной рыбой. Особое внимание уделите речной рыбе, поскольку она подвержена наибольшему риску заражения. Прежде чем подавать такую рыбу детям, убедитесь, что она была тщательно приготовлена.
  • Избегайте сырой рыбы. Старайтесь избегать употребления сырой рыбы, особенно если вы не уверены в её происхождении и качестве. Это особенно важно для детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Рыба — ценный источник питательных веществ, но необходимо помнить об опасности, связанной с паразитами. Ленточные черви могут быть скрытой угрозой, которая приводит к серьезным последствиям для здоровья. Поэтому важно быть внимательными при выборе рыбы, соблюдать правила её хранения и приготовления. Помните: здоровье вашей семьи — в ваших руках. Соблюдайте простые меры предосторожности, и вы сможете наслаждаться вкусной и безопасной едой без риска для здоровья.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

«112»: 22 измученных пенсионеров спасли из дома престарелых в Казани

Новости Казани

день назад

Бывшего мужа Нюши и экс-чиновника из Казани Сивова подозревают в мошенничестве

ltpbyctrwbz jn nfhfrfyjd

Новости Казани

день назад

В Казани 2 сентября рабочего убило вырванным пнем

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства

стоимость ремонта телевизоров samsung в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

2 пьяных парней проломили череп 71-летнему охраннику казанского автовокзала

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане из-за лопнувшего колеса погиб 21-летний водитель «Hyundai Solaris»

Новости Татарстана

день назад

Сын 1-го прокурора Татарстана проведет под арестом ещё 15 суток

Новости Татарстана

день назад

В Челнах взорвалась машина
Лонгриды
3 часа назад

Спортсмены из Татарстана приняли участие в ТВ-шоу

Татарстан — это не только республика с богатой ...

Новости Казани

3 часа назад

Движение по улице Айвазовского в Казани ограничат с 13 по 24 сентября

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане легковушку смяло после ДТП с кроссовером, 3 человека пострадали

Новости Казани

6 часов назад

В Казани суд отправил в колонию бывшего коллектора за угрозы пенсионеру МВД

Новости Татарстана

6 часов назад

Из-за угрозы распространения чумы свиней в РТ отстреляли 66 диких кабанов
В Казани 5 сентября отчим изнасиловал 12-летнюю...
Новости Казани
3 часа назад

В Казани 5 сентября отчим изнасиловал 12-летнюю падчерицу

Новости Татарстана

6 часов назад

На модернизацию ЖКХ в Нижнекамске требуется 11-12 млрд рублей

Новости Казани

7 часов назад

В Казани 8 сентября организуют спецподачу 18 автобусов

Новости Казани

8 часов назад

Тело 34-летнего казанского тренера по йоге нашли в студии "Сеон
Пикник без забот: казанцам рассказали, как сдел...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым
В среднем курьеры в Татарстане зарабатывают 106...
Новости Татарстана
8 часов назад

В среднем курьеры в Татарстане зарабатывают 106 тысяч рублей