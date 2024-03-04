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· Артем Акчурин

Такая любимая одежда выдает низкий интеллект человека

Такая любимая одежда выдает низкий интеллект человека

pikabu.ru

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Оказывается, что стиль одежды может отражать интеллектуальный уровень человека. Существует несколько нюансов.

Люди с ограниченными интеллектуальными способностями могут выбирать наряды, ориентируясь на максимальную практичность или, наоборот, рисковать и предпочитать ужасные наряды. Например, некоторые женщины, которые не обладают высоким уровнем разума, могут надевать одежду не по своему размеру.

"Многие женщины чувствуют себя Дюймовочками, выбирая маленькие обтягивающие платья, хотя на самом деле они больше похожи на ветчину. Как можно не заметить этого!" - высказывает свои возмущения стилист Павел Добрынин.

Также не самые разумные люди могут стремиться к брендовой одежде, даже если эти бренды им совсем не идут. Сообщает Про Город.

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